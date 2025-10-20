李대통령 임기 중 대법관 22명 임명… 野 “사법 장악” 반발

與 사개특위 사법·언론개혁안



백혜련 “차기대통령도 동수 임명

사유화·정치적 이용 여지 없다”

법관 평가 외부인 포함 다각화



허위조작정보 게재 언론·유튜버

5배 징벌적 배상·10억원 과징금

국힘 “우파매체 입 틀어막는 안”

與, 올해 정기국회 내 처리 목표

“개혁은 자전거 페달과 같아서 페달을 밟지 않으면 넘어지듯 개혁도 마찬가지입니다. 힘차게 계속 개혁의 페달을 밟겠습니다.”(더불어민주당 정청래 대표)



민주당이 검찰개혁과 함께 ‘3대 개혁’으로 공언해 온 사법개혁안과 언론개혁안이 20일 베일을 벗었다. 사법개혁안은 대법관 수 증원, 대법관 추천위 다양성 확보 등이 담겼다. 언론개혁안에서는 허위조작정보 개념을 신설해 가짜뉴스 등 사실을 악의적으로 변형·조작하는 등의 경우에 강력한 처벌 조항을 반영했다. 야당이 반발하고 있지만 범여권이 180석 내외의 압도적 의석수를 확보하고 있어 관련 법안의 연내 처리는 무난할 것으로 전망된다. 민주당은 아울러 헌법재판소가 기존 법원재판의 위헌성 여부 등을 심리해 사실상 4심제로 평가되는 ‘재판소원제’도 공론화하기로 했는데 일단은 사법개혁안과 ‘투트랙’으로 법안 처리에 나서기로 했다. 공론화 논의에 시일이 있는 만큼 올해 내 처리는 쉽지 않을 것으로 전망된다.

20일 서울 서초구 대법원의 모습. 연합뉴스

◆검찰 이어 사법·언론 개혁 발표



민주당 사법개혁특위가 이날 발표한 사법개혁안의 핵심은 대법관 증원이다. 매년 4명씩 3년에 걸쳐 총 12명을 증원해 3년 후 26명 체제로 운용된다. 우선 이재명 대통령 임기 중에 22명이 임명된다. 백혜련 사개특위 위원장은 “다음 대통령도 (이 대통령과) 똑같은 수를 임명하게 된다”며 “현 정권과 차기 정권이 대법관을 균등하게 임명하는 구조로 설계돼 있다. 사법부를 회유하거나 사유화하거나 정치적으로 이용할 여지는 전혀 없다”고 했다.



대법관 후보 추천 과정에서의 다양성 확보 등의 내용도 담겼다. 위원 추천 조건에 ‘인권과 사회적 약자를 위한 분야에서 지식과 경험이 풍부한 사람’을 반영했다. 기존 법원 내부에서 시행된 법관 평가는 외부인이 포함된 법관평가위원회에서 실시하도록 했고 인사위원회 구성은 기존 ‘법관 3명’에서 대법원장 추천 1명, 전국 법원장회의 추천 1명, 전국법관대표회의 1명으로 구체화했다. 이 과정에서 국회 추천 몫은 없는 것으로 알려졌다. 대법원장의 영향력이 줄어들 것으로 예상되는 대목이다.

형사사건의 하급심(1·2심) 판결문을 일반 국민에게 공개하고 판사가 압수수색 영장 발부 여부를 결정하기 전에 수사 관계자 등 관련자를 직접 심문하는 ‘압수·수색영장 사전심문제’도 도입한다.



민주당 언론개혁특위가 이날 발표한 ‘허위조작정보 근절법’(언론개혁안)은 악의적 정보 유통을 규정하고 민·형사상 책임을 강화하도록 하는 안이 핵심이다. 특위는 채널 운영자나 유튜버처럼 반복적으로 정보를 제작·유통하는 자를 ‘게재자’로 정의해, 불법정보나 허위조작정보 유통 시 법적 책임을 지게 했다.



가짜뉴스 유포 등을 통해 허위조작정보를 ‘돈벌이’ 대상으로 삼지 않게 하기 위해 징벌적 배액 배상제도를 도입했다. 최대 5배의 배액, 10억원 이하의 과징금이 부과될 수 있게끔 하는 것이 핵심이다.

더불어민주당 정청래 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 사법개혁특별위원회 사법개혁안 발표에 참석해 사법 개혁안의 의미에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

◆올해 내 처리 무난… 재판소원제는?



국민의힘은 사법개혁안에 “사법 장악을 노린 개악”, 언론개혁안에는 “우파 매체 등의 입을 틀어막는 안”이라고 반발했다. 민주당 정청래 대표는 이날 최고위원회의에서 “남은 후속작업도 철저히 준비해, 3대 개혁을 끝까지 완수하겠다”고 했다. 민주당은 올해 정기국회 전 사법·언론개혁법안 처리를 목표로 하고 있다.



민주당 사개특위는 이날 법원의 재판에 의해 기본권이 침해된 경우 이를 헌법재판소에서 다시 심사할 수 있게 하는 ‘재판소원’ 제도안도 발표했다. 사개특위안에 포함하지는 않았다. 민주당은 발의 법안을 토대로 공론화 작업을 거치겠다고 했다. 사법개혁안과는 별도로 처리과정을 밟겠다는 뜻으로 풀이된다. 정 대표는 “(재판소원이) 사개특위 안에서 빠졌다는 것이지, 사개특위안에서 빠졌다는 의미는 아니다”라며 “당 지도부의 의견으로 법안 발의를 할 예정”이라고 밝혔다.



이와 관련해 김병기 원내대표는 지난 19일 기자간담회에서 “찬성과 반대 의견이 있어 당론과 사개특위안으로 발의하지 않는다”며 “사법부와 헌재, 전문가, 야당 등의 의견을 충분히 들을 것”이라고 공론화를 강조했다. 속도를 강조한 정 대표 발언과는 온도차가 느껴지는 대목이다.