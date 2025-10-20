생후 2개월 아기 살리고 엄마는 하늘나라로…아래층서 바퀴벌레 잡으려다 화재

오산 주택화재 추락한 산모 끝내 숨져…“아기 먼저 옆 건물로 대피”

창문 통해 아기 건네고 탈출하다 5층서 추락…불낸 2층 입주민 입건

화염방사기처럼 스프레이로 바퀴벌레 잡으려다 불내…과실치사 혐의

경기 오산시의 한 상가주택 화재로 숨진 중국동포 30대 여성이 사고 직전 옆 건물 주민에게 자신의 생후 2개월 된 아기를 건넨 사실이 전해지면서 주위를 안타깝게 하고 있다. 불은 아래층에 거주하는 주민이 라이터와 스프레이 파스를 이용해 ‘화염방사기’처럼 바퀴벌레를 잡으려다 일어났다.

불이 난 경기 오산시 궐동의 상가주택. 경기소방재난본부 제공

20일 경찰 등에 따르면 이날 오전 5시35분쯤 오산시 궐동의 5층짜리 상가주택 2층에서 불이 나자 5층에 사는 여성 A씨는 아기부터 챙겼다.

A씨는 두 달 전 출산을 한 산부로, 남편과 함께 아기를 안고 창문을 열어 이웃에 구조를 요청했다. 불이 난 상가주택과 옆 건물은 거리가 불과 1ｍ 안팎으로, 이 소리를 들은 옆 건물 거주자들은 창문을 열어 A씨에게 답했다.

A씨와 남편은 창문을 통해 우선 아기를 옆 건물 주민에게 건넸고, 이어 남편이 넘어갔다. 하지만 A씨는 창문으로 넘어가던 중 건물 안으로 들어가지 못하고 추락했다.

크게 다친 A씨는 인근 아주대병원으로 옮겨져 치료받았으나, 사고 발생 5시간여만인 오전 10시40분쯤 사망했다.

이날 A씨 부부는 2층에서 발생한 화재 연기로 계단을 이용하지 못하게 되자 창문을 통해 탈출을 감행한 것으로 알려졌다. 생후 2개월 된 아기에게 유독가스가 치명적이라는 사실도 영향을 끼친 것으로 보인다.

앞서 A씨는 출산 이후 조금씩 건강을 회복하면서 집에서 아기를 돌봐왔다. 같은 중국동포인 남편은 인근 식당에서 일해온 것으로 파악됐다.

하지만 새벽 시간대에 맞닥뜨린 화재는 이들 가정의 행복을 조각내버렸다. 불은 2층에 거주하는 20대 여성 B씨가 라이터와 스프레이 파스를 이용해 불을 뿜어 바퀴벌레를 잡으려다 발생한 것으로 파악됐다. B씨는 유튜브 등에서 본 대로 종종 이런 방식으로 벌레를 잡았던 것으로 파악됐다.

화재가 일어난 경기 오산시 궐동의 5층짜리 상가주택. 경기소방재난본부 제공

B씨는 침대와 쓰레기 등에 불이 붙으면서 화재가 일어나자 자체 진화를 시도했으나, 진압이 여의치 않자 119에 신고했다. 불은 출동한 소방대에 의해 40여분 만에 진화됐다.

이 불로 A씨가 추락해 사망하고, 다른 주민 8명이 연기를 들이마시는 등 다쳤다.

불이 난 건물은 1층 상가, 2~5층은 주택으로 모두 32가구가 거주 중이다. 숨진 A씨의 가정과는 달리 대부분 1인 가구였다.

경찰은 B씨에 대해 중실화 및 과실치사 혐의로 구속영장을 신청할 방침이다.