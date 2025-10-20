과방위, ‘최민희 위원장 딸 결혼식’ 두고 신경전… YTN 민영화·TBS 정상화 놓고도 격돌

국회 국정감사 2주 차인 20일 과학기술정보방송통신위원회(과방위)에선 여야가 위원장인 더불어민주당 최민희 의원의 자녀 결혼식을 두고 신경전을 벌였다.

이날 오전 과방위는 MBC 상암 사옥에서 현장 감사를 진행 한 뒤 오후 국회로 이동해 YTN·TBS·연합뉴스TV에 대한 업무보고를 진행했다.

국민의힘 박정훈 의원이 20일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 최민희 위원장의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

국민의힘 의원들은 국정감사 기간 중 국회에서 자녀 결혼식을 올리고 화환까지 받은 것은 부적절한 처사라고 지적했고, 이에 대해 최 위원장은 “집안일이나 딸 결혼식에 신경을 못 썼다”고 사과했다.

국민의힘 박정훈 의원은 “마치 이 결혼식이 ‘내가 국회의 여왕이다’라는 최민희 위원장의 선포식 같은 느낌을 받았다. 최 위원장은 이번 국감을 진행할 자격이 없다”고 비판했다.

박 의원은 결혼식 당일 화환 사진을 제시하며 “피감기관으로부터 화환과 축의금을 받고 국민들 앞에 그 모습을 다 보여주면서 국감을 한다는 것은 이해충돌의 소지가 크다”며 “도대체 무슨 배짱으로 저런 행동을 했는지 도대체 납득할 수 없다. 지금이라도 과방위원장직을 사퇴할 것을 촉구한다”고 지적했다.

“뭔가 답을 해야 되겠지요”라며 운을 뗀 최 위원장은 “결혼식을 앞두고 우리 딸로부터 메시지를 받았다. 결혼식 내일인데 까먹지 말라는 요지였다”고 했다. 그는 “사실 문과 출신인 제가 양자역학을 공부하느라 거의 밤에 잠을 못 잘 지경이다. 정말 집안일이나 딸의 결혼식에 신경을 못 썼다”고 사과했다.

그러면서 “평소 스타일이라면 꼼꼼하게 따져서 ‘화환 받지 마, 이런 거 저런 거 하지 마’라고 얘기했을 텐데 제가 시간이 없어서 이런 일이 발생했다”며 “자식이 둘 다 결혼해서 앞으로 화환 받지 않겠다는 얘기는 하기 어렵고 더 조심하겠다”고 덧붙였다.

한편 이날 과방위 국감에서는 여야가 YTN 민영화와 TBS 정상화 등으로 맞붙었다.

국민의힘은 YTN의 민영화에 대해 절차상 하자가 없다는 법원 결정으로 매각은 정당하다고 주장했으며, 민주당은 YTN 민영화와 TBS 경영 악화 등에 대해 전 정권이 방송을 장악하기 위한 것이라고 의혹을 제기했다.

국민의힘 박정훈 의원은 “서부지법 가처분 판결문에 따르면 YTN 이사회가 2인 체제로 의결했더라도 법 위반으로 볼 수 없고, 하자가 중대·명백해 무효라고 단정할 수 없다고 돼 있다”며 “법원이 이미 절차적 정당성을 인정했는데 민주당이 이를 계속 문제 삼는 것은 법원 결정을 부정하는 것”이라고 주장했다.

앞서 서울서부지법은 지난 6월 YTN 우리사주조합이 낸 신주발행 금지 가처분 신청을 기각한 바 있다. 법원은 신주발행이 운영자금 조달 등 경영상 목적으로 보이며 부당하다고 단정할 수 없다고 판단했다. 또한 방통위의 2인 체제 의결에 대해서도 방통위법 위반으로 무효라 볼 수 없다고 밝힌 바 있다.

박 의원은 이어 “YTN은 민간기업이며, 윤석열정부 시절 민영화가 법적으로 확정됐다”며 “민간 기업의 경영진을 국감 증인으로 불러 보도 내용까지 따지는 것은 부적절하다”고 덧붙였다.

반면 더불어민주당 노종면 의원은 “법원의 가처분 결정은 위법이 없다는 결론이 아니라 사안이 중대하므로 본안에서 다투라는 의미로 해석하는 게 적절하다”며 “이를 근거로 ‘문제없다’고 단정하는 건 과도한 해석”이라고 반박했다. 이어 “공적 지배구조에 있던 방송사가 하루아침에 사기업이 된 만큼, 대주주의 적격성과 인수 과정의 투명성은 국회가 계속 검증해야 할 사안”이라고 강조했다,

같은 당 이주희 의원도 “YTN은 국민 세금으로 설립된 준공영방송이었지만, 유진그룹 인수 이후 공공성과 거리가 먼 행태를 보이고 있다”며 “노조 탄압과 여성 비하 논란, 불법 해고 등은 공영언론의 최대주주로서 부적절하다”고 지적했다. 이훈기 의원도 “방통위 2인 체제에서 진행된 YTN 민영화 의결은 잘못됐다”고 말했다.