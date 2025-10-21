태광그룹, 애경산업 인수… 21일 본계약

애경그룹이 화장품과 생활용품 사업체이자 그룹의 모태인 애경산업을 태광그룹에 매각한다.
인수 주체인 태광산업 컨소시엄(SPC)은 21일 본계약 체결을 앞두고 있으며, 거래 규모는 약 4700억원(주당 2만8190원)에 달한다.
태광산업은 지난 8월 사모펀드 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등과 함께 구성한 컨소시엄을 통해 애경인수 본입찰 제안서를 제출한 바 있다. AK홀딩스는 이날 이사회를 열고 자사가 보유한 애경산업 보통주 1190만4812주 전부를 처분했다고 20일 공시했다.
이번 매각에는 AK홀딩스의 계열사 애경자산관리가 보유한 애경산업 보통주 476만7666주도 포함된다.
두 회사를 합산한 총 매각 지분은 1667만2578주로, 애경산업 전체 발행주식총수 대비 63.13%에 해당한다.
사실상 경영권을 포함한 지배지분 전체가 태광그룹 컨소시엄에 넘어가는 셈이다. 거래 종결은 각종 승인 및 절차를 거쳐 2026년 2월 19일 완료될 예정이다. 이번 인수로 태광그룹은 소비재 포트폴리오를 대폭 강화하게 됐다.
애경산업은 △AGE 20’s △케라시스 △트리오 등 생활뷰티·생활용품 브랜드를 보유하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 확대해왔다.
애경산업은 그동안 그룹의 재무 부담을 해소하기 위해 중부CC를 매각한 데 이어 애경산업 매각도 추진해왔다. 애경그룹 관계자는 “그룹 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재조정을 위해 그룹이 보유한 애경산업 지분 전량을 매각하기로 했다”고 말했다.
뷰티·생활용품 부문 사업 확장
