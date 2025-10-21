X게임 고수들, 노원서 ‘극한 열정’ 뽐낸다

구, 11월 ‘익스트림 챌린지’ 행사

4개 종목 대회·댄스 경연 등 다채

서울 노원구가 다음달 1일 노해체육공원에서 ‘2025 노원 익스트림 챌린지’를 연다.



20일 노원구에 따르면 이번 대회는 ‘X게임(익스트림스포츠대회)’의 열정을 체험할 수 있는 ‘노원X-TOP’ 국제교류전, 댄스 경연, 키즈 밸런스 레이싱 대회, 그래피티 체험 등으로 구성됐다.



국제교류전은 지난해 노해체육공원을 청소년 테마공원으로 리모델링하며 조성한 ‘노원X-TOP’ 게임장의 장점을 활용해 열린다. 국내 대표 선수와 해외 3개국의 초청 선수들이 스케이트보드 스트릿, BMX 스트릿, 스턴트 스쿠터, 어그레시브 인라인 4개 종목 대회로 진행된다. 스트릿 댄스 배틀인 댄스 경연 ‘N.O.M’은 다양한 장르의 댄서 160명이 경쟁을 펼친다.



3∼6세 유아는 밸런스바이크 레이싱대회에 참가할 수 있다. 밸런스바이크는 두발자전거를 타지 못하는 어린이들이 두 발을 사용해 타는 무동력 자전거를 말한다. 연령별 상위 입상자에게는 트로피가 수여된다.



오승록 구청장은 “젊은 감각과 열정을 상징하는 공간에서 가장 도전적이고 역동적인 행사를 준비했다”며 “일상적이고 낯선 문화의 매력이 다양하게 공존하는 ‘힙한 문화도시’ 노원을 만들어가겠다”고 말했다.