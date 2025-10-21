“오늘 아침, 옷 얇게 입었다간 큰일 납니다”…4도 ↓

21일 화요일은 찬 공기가 남하하면서 당분간 기온이 낮겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

뉴시스

기상청은 "강원 영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠고, 그 밖의 전국은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다"고 전날 예보했다.

이날 오전까지 강원 영동에, 자정까지 경북 동해안과 경북북동산지, 경남권 동부에 비가 이어지겠으나 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원 영동 5~10㎜ △경북 동해안·북동산지, 부산, 울산, 경남 동부 내륙 5~10㎜ △울릉도, 독도 5㎜ 미만이다.

당분간 기온은 평년(최저 5~14도, 최고 19~23도)보다 낮겠다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온은 평년보다 2~5도가량 낮겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 급격한 기온 변화로 인한 면역력 저하 등 건강관리에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 1~14도, 낮 최고기온은 14~20도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 14, 수원 4도, 춘천 7도, 강릉 9도, 청주 8도, 대전 7도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 10도, 부산 14도, 제주 17도다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 14도, 수원 15도, 춘천 17도, 강릉 15도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 18도, 부산 20도, 제주 19도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.