브라이언 "바다에 호감…사귄 적은 없어" 고백 [RE:TV]

'4인용식탁' 20일 방송

브라이언이 과거 바다에게 호감이 있었다고 고백했다.

지난 20일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'(이하 '4인용식탁')에서는 걸그룹 S.E.S. 바다가 주인공으로 등장한 가운데 절친한 동료인 그룹 플라이 투 더 스카이 브라이언을 초대했다.

채널A '4인용식탁' 캡처

이 자리에서 두 사람의 관계가 언급됐고, 바다가 플라이 투 더 스카이의 '씨 오브 러브' (Sea Of Love) 얘기를 꺼내며 "그때 얘가 마음 아팠을 거야"라고 운을 뗐다. 브라이언이 "또 그런다!"라면서 못마땅하게 받아쳐 웃음을 샀다. 이어 "바다 생각은 'sea'가 '바다'잖아. 내가 자기 생각한다고 말하는 거야"라고 덧붙였다.

이를 지켜보던 MC 박경림이 "너 진짜 좋아했었어? 둘이 사귀었었어?"라는 질문을 던져 이목이 쏠렸다. 브라이언이 곧바로 "노!"라며 확실하게 선을 그었다. 그러면서 "이렇게 이상한 루머가 생긴다. 사귄 게 아니라, 관심이 생길 수밖에 없었던 게 바다랑 유독 친했다"라고 말했다.

채널A '4인용식탁' 캡처

특히 브라이언이 "바다가 교포인 날 잘 챙겨주니까, '괜찮네' '만나도 되겠네' 이런 마음이 생겼지"라면서도 "내가 앞서서 '우리 만날까?' 한 건 아니었다"라고 주장했다.

이때 S.E.S. 유진이 끼어들었다. 그가 "(브라이언이 바다에게) 마음이 있었던 게 나한테 물어봤잖아. 연습실 계단에서 나한테 슬쩍 '바다 남자 친구 있나?' 물어보고, '바다가 날 어떻게 생각하는 것 같아?' 묻더라"라며 "언니가 브라이언을 진짜 친구로만 생각하는 걸 알아서 내가 솔직히 말해줬었지"라고 폭로(?)했다.

브라이언이 "환희도 (내가 호감 있는걸) 알고 있었지. 얘기했냐고 하길래 얘기 못 했다고, '나한테 관심 없는 것 같아' 했었다"라면서 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다.

<뉴스1>