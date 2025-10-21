“사용기간 넘은 의료장비로 암 진단 가능할까”…오진 가능성은? [수민이가 궁금해요]

국립암센터에서 보유한 의료장비 절반 이상이 사용 가능 기간을 넘기는 등 노후화한 것으로 나타났다. 노후화된 장비는 진단이나 치료도중 고장이나 오류가 발생할 가능성이 있어 적절한 관리가 필요하다는 지적이다.

21일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원이 국립암센터에서 제출받은 '의료장비 노후 현황'에 따르면 올해 8월 기준 구비하고 있는 의료장비 1169개중 618개(53%)가 조달청 내용연수(耐用年數·설비 등의 사용 가능 기간)를 초과했다. 618개 중 부품의 단종 등으로 수리가 어려운 내용연수 초과 5년 이상인 의료장비가 426개(69%)에 달했다.

내용연수 초과 10년 이상인 의료장비는 173개였다. 15년 이상인 것도 83개에 달했다.

영상 진단, 일반 검사, 환자 처치 등에 쓰는 진료 필수 장비 871개 중에서도 463개(53%)가 노후화했다. 110개는 교체가 필요한 상황이다.

장비별로 보면 수술실, 중환자실 등에서 환자를 직접적으로 처치할 쓰는 장비 538개 중 327개(61%)가 사용 가능 기간을 초과했다. 교체 필요 수량은 72개다.

혈액, 소변 등을 검사하는 장비는 169개 중 89개(53%), 영상 진단 장비는 164개중 47개(29%)가 각각 노후화했다. 교체 필요 수량은 35개, 3개다.

현재 국립암센터는 자기공명영상(MRI) 촬영장비 5대를 보유하고 있다. 이 중 1대는 2007년 3월에 도입돼 18년째 사용하고 있다. 기준 내용연수 10년을 8년가량 초과한 상태다. 이 때문에 영상 검사 시 품질의 저하, 부품 수급의 어려움과 잦은 고장으로 인한 검사 지연 등이 적지 않다고 국립암센터는 전했다.

의료장비가 내용연수를 초과하더라도 당장 고장이 나거나 사용할 수 없는 것은 아니지만, 노후화된 장비는 진단이나 치료 도중에도 고장이나 오류가 발생할 가능성이 있어 적절한 관리가 필요하다.

한지아 의원은 "암 관리 중심기관인 국립암센터에서 의료장비 노후화가 심각한 수준에 이른 것은, 기관의 신뢰뿐 아니라 국민 건강권에도 중대한 영향을 미칠 수 있는 문제"라며 "노후 장비는 진단 정확도를 떨어뜨리고 환자 치료를 지연할 수 있는 만큼 의료장비 전수조사와 교체 계획을 조속히 마련해야 한다"고 밝혔다.

보훈병원의 의료 장비들도 노후화하고 있다. 6개 보훈병원이 보유한 의료 장비의 40% 이상이 내용연수인 7년을 넘긴 것으로 나타났다.

보훈공단이 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원에게 제출한 자료에서 이같이 밝혀졌다.

서울 강동구 중앙보훈병원의 경우, 취득가 1000만원 이상 장비 399개 중 57%인 229대가 사용 7년을 넘겼다. 이 병원의 급속혈액가온기는 2004년에 도입돼 현재 20년 넘게 사용하는 것으로 나타났다.

대구보훈병원 역시 심장초음파진단기를 2003년 취득해 22년째 사용하고 있고, 기관지내시경시스템은 2005년부터 사용 중이다.

이 의원은 “공단은 단기적 적자 관리에 머물지 말고, 유공자 고령화 등 장기적 진료 수요 변화를 반영한 의료사업 구조 개선 방안을 마련해야 한다”며 “의료장비도 병원 신뢰도와 직결되니 적정한 시기에 교체해야 한다”고 밝혔다.