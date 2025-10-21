“청소년을 응원합니다” BBQ, 진로 체험 박람회서 치킨 기부

제너시스BBQ 그룹은 지난 17일 경기 이천시청 앞 광장 일대에서 진행된 ‘2025 이천시 청소년 진로 체험 박람회’에서 찾아가는 치킨릴레이를 통해 치킨을 기부했다고 21일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 지난 17일 경기 이천시청 앞 광장 일대에서 진행된 ‘2025 이천시 청소년 진로 체험 박람회’에서 찾아가는 치킨릴레이를 통해 치킨을 기부했다고 21일 밝혔다.

BBQ는 자체 푸드트럭인 ‘BB-Car’에서 박람회에 방문한 청소년과 관계자 등 2500여명에게 즉석에서 조리한 BBQ 치킨과 황금알치즈볼, 크림치즈볼, 레몬보이를 제공했다.

박람회는 청소년들이 다양한 직업 세계를 체험하고 미래의 꿈을 구체화할 수 있도록 마련된 자리로 BBQ는 지역사회와 함께 청소년의 성장을 응원하기 위해 참여했다.

찾아가는 치킨릴레이는 2022년부터 시작된 BBQ의 핵심 사회공헌 활동으로 BB-Car가 전국 곳곳 도움이 필요한 이웃과 단체를 직접 찾아가 따뜻한 치킨을 전달한다.

푸드트럭으로 접근성이 낮은 지역도 방문해 온정을 나누며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

BBQ 관계자는 “미래의 주역인 청소년들이 꿈을 키우는 자리에서 든든한 한 끼를 선물하고 함께 응원할 수 있어 기쁘다”고 말했다.