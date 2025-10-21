이동욱 이어 유연석도 당했다…“사생활 침해 법적 대응”

배우 유연석 측이 사생활 침해와 관련해 법적 대응에 나선다.

유연석 소속사 킹콩 by 스타쉽은 20일 공식 소셜미디어를 통해 "먼저 소속 아티스트 유연석에게 많은 관심과 사랑을 보내주시는 팬 여러분께 감사드린다"며 "최근 아티스트의 거주지 및 사적 공간을 무단으로 방문하거나 소포 또는 편지를 전달하는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"는 입장을 전했다.

이어 "이에 당사는 아티스트의 사생활을 보호하고 피해를 방지하기 위하여 다음과 같이 안내해 드린다"며 "아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.

또한 "더불어 선물 및 팬레터는 아래의 주소로 전달 부탁드리며 이외 장소로 전달된 물품은 반송 혹은 폐기 처리될 수 있으니 이 점 유의 부탁드린다"고 당부했다.

끝으로 "항상 소속 아티스트 유연석을 진심으로 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드리며, 팬 여러분께서는 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다"며 "당사는 앞으로도 소속 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 킹콩 by 스타쉽은 또 다른 소속 배우인 이동욱에게도 사생활 침해 행위가 있었다며 "거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서 엄중하게 법적 조치를 취할 예정"이라고 전한 바 있다.

한편 유연석은 올해 1월 종영한 MBC TV 드라마 '지금 거신 전화는'에서 활약했다. 영화 '어쩔수가없다'에 특별출연했다. 내년 1월 방송 예정인 SBS TV 드라마 '신이랑 법률사무소'로 인사할 예정이다.