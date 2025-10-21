코스피, 美기술주 훈풍에 3,870대 또 사상 최고…반도체주 견인

'10만전자' 목전·장중 '50만닉스' 터치…외국인 '사자'

"주도주부터 기존 소외주까지 업종 전반 강세"…코스닥도 올라

코스피가 21일 사상 최고치를 재차 경신하며 가파르게 상승 중이다.



전날 무역긴장 완화 기대감에 역대 최고점으로 장을 마친 코스피는 미국 기술주 훈풍에 힘입어 이날도 파죽지세로 달리고 있다.



이날 오전 9시 26분 현재 코스피는 전장보다 63.85포인트(1.67%) 오른 3,878.54에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 36.32포인트(0.95%) 오른 3,851.01로 출발해 오름폭을 키워나가는 중이다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.8원 오른 1,421.0원에 장을 시작했다.



유가증권시장에서 외국인이 798억원 순매수하고 있고 개인과 기관이 각각 697억원, 52억원 순매도 중이다.



코스피200선물시장에서는 기관이 1천694억원 매수 우위다.



간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 강세로 마감했다.



20일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 515.97포인트(1.12%) 오른 46,706.58에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 71.12포인트(1.07%) 상승한 6,735.13, 나스닥종합지수는 310.57포인트(1.37%) 뛴 22,990.54에 장을 마쳤다.



애플은 신제품 아이폰 17의 판매 호조에 힘입어 이날 4% 올라 사상 최고치를 다시 쓰며 증시를 주도했다.



이에 힘입어 국내 반도체 대형주도 동반 강세다.



삼성전자[005930]는 1.12% 오른 9만9천200원으로 '10만전자'를 목전에 뒀다. SK하이닉스[000660]는 장 초반 사상 처음으로 50만원을 '터치'한 뒤 현재는 2.78% 오른 49만9천원에 거래 중이다.



나머지 시가총액 상위 10위권 종목은 LG에너지솔루션[373220](0.69%), 삼성바이오로직스[207940](0.53%), 현대차[005380](5.54%), 두산에너빌리티[034020](3.49%), 한화에어로스페이스[012450](1.99%) 등 모두 강세다.



업종별로 보면 전기·가스(4.95%), 운송장비·부품(3.28%), 전기·전자(1.65%), 기계·장비(3.17%) 등은 상승하고 있고, 증권(-1.00%), 비금속(-0.53%), 음식료·담배(-0.67%) 등은 떨어지고 있다.



키움증권[039490] 이성훈 연구원은 "국내 증시는 연이은 최고점 경신에 따른 차익실현 욕구 점증에도 대외 불확실성 여건 완화 속 실적시즌 기대감에 힘입어 양호한 흐름을 보이고 있다"며 "기존 주도주와 소외주까지 업종 전반의 상승세가 연출되는 상황"이라고 분석했다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 3.48포인트(0.40%) 상승한 879.25다.



지수는 전장 대비 5.76포인트(0.66%) 오른 881.53으로 시작해 상승세를 이어가고 있다.



코스닥시장에서 개인은 1천6억원 순매수하고 있고 외국인과 기관은 902억원, 6억원 순매도 중이다.



알테오젠[196170](0.34%), 에코프로[086520](0.39%), 펩트론[087010](1.10%)은 상승 중이고, 에코프로비엠[247540](-0.75%), 레인보우로보틱스[277810](-0.99%), 파마리서치[214450](-0.83%)는 하락 중이다.

<연합>