원주만두축제 24일 개막…이연복 셰프 라이브 쿠킹쇼 선보인다

원주를 대표하는 새로운 축제로 떠오른 ‘원주만두축제’가 오는 24일 개막한다.

원주시는 오는 24일부터 3일간 중앙동 전통시장 일원에서 ‘2025 원주만두축제’가 열린다고 21일 밝혔다.

이번 축제는 ‘맛있는 이야기, 정겨운 추억’을 주제로 다양한 먹거리와 체험, 공연이 어우러지는 가을철 대표 미식 축제로 기획됐다.

원주만두축제 현장 배치도. 원주시 제공

축제장은 △메인무대 △만두부스존 △손만두판매존 △문화예술체험존 △플리마켓 △청춘마켓 등으로 구성됐다. 시민들이 쉽게 이동하고 체험할 수 있도록 동선 중심형 구조로 배치됐다. 특히 중앙청소년문화의집 1층에 수유실을 설치, 아이를 동반한 가족 단위 방문객에게 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.

개막식은 24일 오후 6시 30분, 화려한 축하공연과 함께 막을 올린다. 이후 3일간 라이브 쿠킹쇼, 만두쿠킹클래스, 만두경연대회, 만두빚기체험 등 남녀노소가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 이어진다.

축제 마지막 날인 26일 열리는 원주만두축제 홍보대사 이연복 셰프(Chef)의 라이브 쿠킹쇼가 축제의 대미를 장식할 예정이다.

원주시는 축제 기간 교통 혼잡 완화를 위해 무료 셔틀버스를 운행한다. 셔틀버스는 댄싱공연장·보건소 2개 노선으로 운영된다. 매일 오전 11시부터 오후 9시 30분까지 운행된다.

원강수 원주시장은 “올해 원주만두축제는 맛과 즐거움, 편의가 모두 어우러진 완성도 높은 축제로 준비되고 있다”며 “배치도와 셔틀버스 안내 등을 통해 시민과 관광객 누구나 편안하게 축제를 즐길 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “많은 분이 원주를 찾아 지역 상권과 관광지에도 활기가 돌길 기대한다”고 덧붙였다.