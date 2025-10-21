1∼20일 대미 수출 24.7% 급감…관세 영향에 일평균도 10.3%↓

긴 추석연휴·관세 여파에 전체 수출 7.8% 감소…일평균은 9.7%↑

예년보다 긴 추석연휴 영향 등으로 10월 중순까지의 수출이 감소했다. 다만 조업일수 효과를 감안한 일평균 수출은 9.7% 늘었다.



21일 관세청에 따르면, 이달 1∼20일 수출은 301억5천만 달러로 작년 같은 기간보다 25억7천만 달러(7.8%) 감소했다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 28억7천만 달러로 작년(26억2천만 달러)보다 9.7% 증가했다. 이달 1∼20일 조업일수는 10.5일로 작년(12.5일)보다 2일 적었다.



지난달 전체 수출(659억5천만달러)은 12.7% 늘며 4개월 연속 증가세를 이어갔다. 2022년 3월(638억달러) 이후 3년 6개월 만에 사상 최대 기록이었다.



그러나 지난달 미국 수출은 1.4% 감소하며 보합 수준을 보였다.



이달 1∼20일 미국 수출은 24.7% 급감했다. 일평균으로도 10.3% 적어진 데서 볼 때 조업일수 감소를 고려하더라도 미국 관세 충격이 작용한 것으로 보인다.



이어 베트남(-10.0%)·중국(-9.2%) 수출이 감소하고 대만(58.1%)·홍콩(4.9%)·싱가포르(5.3%) 수출은 증가했다.



품목별로 보면 반도체(20.2%)·석유제품(10.9%)·선박(11.7%) 등에서 증가하고, 승용차(-25.0%)·무선통신기기(-17.7%) 등은 감소했다.



수입은 330억 달러로 작년보다 7억7천만 달러(2.3%) 감소했다.



품목별로는 원유(12.6%)·반도체(0.8%)·승용차(41.7%) 수입이 늘었고, 가스(-35.0%)·기계류(-2.3%) 수입은 줄었다.



국가별로는 미국(2.3%)·호주(30.7%)·대만(16.2%)·베트남(9.1%) 등에서 늘었다. 중국(-11.6%)과 유럽연합(-2.3%)은 감소했다.



수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 28억 달러 적자를 기록했다.

<연합>