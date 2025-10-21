레고랜드, 코스튬 콘테스트 ‘오늘의 몬스터 스타’ 시작

레고랜드 코리아 리조트 가을 페스티벌 '몬스터 캐슬' 시즌이 절정을 향해가는 가운데 이색적인 즐거움을 만끽할 수 있는 코스튬 콘테스트 ‘오늘의 몬스터 스타’가 찾아온다.

21일 레고랜드에 따르면 오늘의 몬스터 스타는 아이들의 기발한 상상력과 유쾌한 코스튬을 뽐낼 수 있는 콘테스트 이벤트다. 레고랜드를 방문하는 만 13세 이하 어린이(2013년생 이하)라면 누구나 참여할 수 있다.

레고랜드 코스튬 콘테스트 모습. 레고랜드 제공

레고랜드 몬스터 연기자를 그대로 따라한 꼬마 몬스터가 등장하는가 하면 가족이 함께 맞춰 입은 애니메이션 의상 행렬 등 지켜보는 관객들의 상상력까지 자극하는 무대가 연출된다. 이는 레고랜드 몬스터 캐슬 시즌의 대표적 이벤트로 매년 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 이벤트는 11월 9일까지 매주 주말과 공휴일 오후 3시, 레고랜드 내 캐슬 스테이지에서 펼쳐진다.

콘테스트 참가를 희망하는 방문객은 오후 12시부터 오후 2시30분 사이 캐슬 스테이지 앞 부스에서 현장 접수하면 된다. 참여 인원은 매회 선착순 30팀이다. 10팀 미만 접수될 경우 레고랜드의 몬스터들과 함께 특별한 사진을 남기는 포토타임으로 변경돼 진행된다.

오늘의 몬스터 스타에서 ‘몬스터 스타’가 된 1등 우승자에게는 레고랜드의 연간이용권 엘리트 패스 1매, 2등에게는 원데이 패스 2매, 3등에게는 레고 브릭 상품을 증정한다.

심사 기준은 창의성, 노력, 무대 위 표현력 등이다. 레고랜드 몬스터들을 참고하면 더 좋은 아이디어를 얻을 수 있다.

레고랜드에서만 경험할 수 있는 ‘빌드 콘테스트’도 새롭게 준비됐다. 레고랜드 브릭토피아 라운지에서는 매일 오후 4시 30분까지 ‘가을 작물’을 주제로 한 레고 작품을 접수하고 있다.

결과는 오후 5시에 발표한다. 우승자 1명에게는 소정의 레고 상품을 증정한다. 레고랜드 호텔에서도 매일 오후 2시에서 오후 7시 사이 ‘가을 친구들’을 주제로 자유롭게 창작한 레고 작품의 콘테스트 신청을 받고 있다. 우승자에게 개별 연락을 통해 특별한 상품을 전달하고 있다.

레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “매년 가을, 코스튬 복장을 맞춰 입고 오늘의 몬스터 스타 무대에 오르는 특별한 경험에 동참해주신 방문객분들께 감사드린다”며 “이번 시즌 마련된 콘테스트들 역시 더 많은 분들께 오래 기억에 남을 추억이 되기를 바라며, 앞으로도 온 가족이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠 개발에 더 많은 노력을 기울이겠다”고 전했다.