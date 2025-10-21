대한레슬링협회 김익헌 회장, 세계선수권 은메달 정한재 '특별 포상'

대한레슬링협회 김익헌 회장이 부진했던 한국 레슬링의 새로운 희망으로 떠오른 정한재(30·수원시청)에게 특별 포상을 한다.

대한레슬링협회는 21일 “7년 만에 세계선수권에서 포디움에 오른 정한재 선수의 투혼과 성과를 기리기 위해 김익헌 회장이 직접 금일봉과 함께 12개월 동안 매월 한 차례, 상주약감포크의 프리미엄 돼지고기 세트를 전달하기로 결정했다”고 밝혔다.

정한재(오른쪽)가 대한레슬링협회 김익헌 회장으로부터 특별 포상을 받고 있다. 대한레슬링협회 제공

정한재는 지난 9월 크로아티아 자그레브에서 열린 2025 세계시니어레슬링선수권대회 그레고로만형 63㎏급에서 은메달을 목에 걸었다. 김익헌 회장은 “정한재 선수의 세계선수권 은메달은 단순히 개인의 성과가 아니라 한국 레슬링 전체의 자부심”이라며 “선수들이 땀흘려 노력한다면 그 이상의 보상을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 지원은 협회 차원의 일회성 포상이 아닌, 성과 기반의 격려 제도로서도 의미가 크다. 대한레슬링협회는 향후 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 복지성 지원을 확대할 계획이다.

이번 제106회 전국체육대회 그레고로만형 67㎏급에서도 우승을 차지한 정한재는 “세계선수권을 넘어 다가오는 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서도 좋은 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.