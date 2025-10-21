정부, 다카이치 日총리 선출에 "새 내각과도 긴밀히 소통·협력"

정부는 21일 다카이치 사나에(高市早苗·64) 일본 자민당 총재가 신임 총리로 선출된 데 대해 일본의 새 내각과도 긴밀한 소통을 통해 협력을 지속할 뜻을 밝혔다.

이재웅 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "우리 정부는 일본의 새 내각과도 긴밀히 소통하며 한일관계에 긍정적 흐름 이어가기 위해 계속 협력할 것"이라며 "한일 양국은 격변하는 지정학적 환경과 무역질서 속 유사한 입장을 가진 이웃이자 글로벌협력 파트너인 만큼 미래지향적 관계 발전을 위해 양국이 함께 노력하길 기대한다"고 말했다.

다카이치 신임 총리가 대북정책과 관련해 강경 기조로 알려진 가운데 우리 정부가 대북 대화 재개 추진 과정에서 일본 정부와의 조율에 대해 묻자 "일본 새 내각과 양국간 현안 등을 긴밀히 협력할 것"이라고 이 대변인은 답했다.

앞서 이날 오후 일본 중의원(하원)·참의원(상원) 본회의에서 각각 진행된 총리지명선거에서 다카이치 자민당 총재가 제 104대 일본 총리로 선출됐다.

다카이치는 중의원 본회의에서 열린 총리지명선거 1차 투표에서 전체 465표 중 과반표(233표)를 넘는 237표를 받아 총리로 선출됐다. 참의원 본회의 총리지명선거에서는 123표를 받아 과반표(124표)를 확보하지 못했으나 결선투표에서는 125표를 획득해 총리로 최종 선출됐다.

다카이치의 취임으로 일본 사상 첫 여성 총리가 탄생하게 됐다. 메이지 헌법으로 내각제를 도입한 1885년 이후 140년 만이다. 또한 첫 자민·유신회 연정도 발족하게 됐다.

<뉴시스>