세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

세계 속의 K-방산… '서울 ADEX 2025' [한강로 사진관]

입력 : 2025-10-21 15:34:49
수정 : 2025-10-21 15:34:46
폰트 크게 폰트 작게
최상수 기자 kilroy@segye.com
구글 네이버 유튜브
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 서울 ADEX 2025(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025)에서 국내외 참가자들이 전시 부스를 둘러보고 있다.

 

'K-방산'이 호조를 이어가는 가운데 올해 ADEX는 35개국에서 600여개 업체가 참여했다. 2023년 열린 직전 ADEX(34개국 550개사)를 뛰어넘은 것으로, 1996년 서울에어쇼라는 이름으로 시작된 이래 역대 최대 규모다. 킨텍스 실내 전시장 면적도 4만9천㎡로 2023년(3만1천㎡)보다 58.1%가 늘었다.

 

방산업계에서는 규모가 더욱 커진 이번 ADEX에서 처음으로 300억달러(약 42조6천억원)를 훌쩍 넘는 수출 수주·상담 규모를 달성할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 직전 ADEX의 293억달러, 2021년 행사의 230억달러보다 크게 성장할 것이라는 기대다.

 

방산업계 관계자는 "이번 ADEX는 K-방산의 위상을 확인하고 미래 전장의 핵심인 AI, 무인화, 우주 기술을 선도할 청사진을 제시하는 중요한 무대"라며 "끊임없는 연구개발을 통한 기술 축적과 국내 협력업체와의 동반성장으로 한 걸음 더 도약할 비전을 제시할 것"이라고 말했다.

최상수 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지