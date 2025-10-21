세계일보
정신건강 걷기 행사 [한강로 사진관]

입력 : 2025-10-21 16:13:05
수정 : 2025-10-21 16:13:04
이재문 기자
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

 

21일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 정신건강의 날 걷기대회에서 참석자들이 공원을 걷고 있다.

완연한 가을을 맞아 서울 송파구(구청장 서강석)가 21일 올림픽공원 일대에서 정신건강의 날 기념 걷기 행사 ‘몸건강 벌크업, 정신건강 체크업’을 개최 했다.

 

21일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 정신건강의 날 걷기대회에서 참석자들이 준비체조를 하고 있다.

매년 10월 10일은 세계보건기구(WHO)가 정한 ‘세계 정신건강의 날’이다. 최근 정신건강에 관한 사회적 관심 확대에 따라 구는 매년 정신건강의 날 기념행사를 개최해 정신건강의 소중함을 알리고 올바른 인식 확산을 위해 애쓰고 있다.

 

21일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 정신건강의 날 걷기대회에서 참석자들이 체험 행사를 하고 있다.
21일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 정신건강의 날 걷기대회에서 참석자들이 체험 행사를 하고 있다.

특히, 코스 곳곳에서는 관내 정신건강 관련 기관이 준비한 5가지 체험 부스를 만날 수 있다. ▲송파구정신건강복지센터의 컬러아트 테라피 ▲송파어우러기(주간정신재활시설)의 정신건강 퍼즐 맞추기 ▲송파구 보건지소의 자살 예방 OX퀴즈 ▲송파아이존(아동청소년 정신건강지원시설)의 나홀로나무 포토존 ▲하얀마음(여성장애인 공동생활가정)의 정신질환자에 대한 희망메시지 전달 등이다.

