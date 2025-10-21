[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 22일 (수요일)

쥐

96년생 인간관계를 중히 하고 돈독히 하자 .

84년생 신문 정보지에 취업이나 정보를 얻는다.

72년생 즉흥적인 행동과 객기를 삼가라.

60년생 부동산업 건축업 금융업은 광고에 성과가 있다.

48년생 응어리를 내뱉고 홀가분한 마음을 가져라.

36년생 변덕스러운 사람은 멀리하는 것이 이롭다.

소

97년생 직자에서 동료와 상사의 관계에 힘써자.

85년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라.

73년생 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라.

61년생 부업을 하는 사람은 변화을 하지 말 것.

49년생 사사로운 정에 집착하면 곤란한다.

37년생 세상에서 가장 외로운 사람인 것 같다.

범

98년생 순조롭게 진행할려면 대인관계가 이뤄져야 한다.

86년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다.

74년생 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라.

62년생 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법.

50년생 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다.

38년생 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다.

토끼

99년생 오늘 일은 오늘에 마무리 하자.

87년생 주류업 나이트크럽 음식업은 광고에 성과가 있다.

75년생 낮은 곳으로 임하는 것이 바람직하다.

63년생 자동차매매 소개업 결혼상담소는 광고에 성과가 있다.

51년생 누가 진솔한 사람인지를 잘 구별해야 한다.

39년생 애매한 사안에는 뒤에서 바라보아라.

용

00년생 직감보다는 정확한 정보를 입수하라.

88년생 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다.

76년생 새로운 분야에 연구하는 운이다 .

64년생 오전은 밥을 사고 오후에는 술을 얻는다.

52년생 협력을 위해 예의를 표하는 자세를 취하라.

40년생 건강에 이상이 올 수 있으니 검진 받아라.

28년생 먼 여행에 즐거움이 있겠다.

뱀

01년생 연인은 추구하는 것이 달라야 바람직하다.

89년생 차 조심 길조심을 해야 하는 일진이다.

77년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다.

65년생 전문직 종사자는 능력을 펼칠 수 있다.

53년생 욕구를 자제하고 형편에 맞게 생활하라.

41년생 돌고 도는 것이 세상의 이치이다.

29년생 동료와 타협하면 일이 풀린다,

말

02년생 결정적인 과오를 범하기 쉬운 때.

90년생 오늘은 먼 길 먼 여행을 삼가하라.

78년생 전기전자 통신업 운전대리업은 광고에 성과가 있다.

66년생 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라.

54년생 영업에 욕심과 과욕은 금물이다.

42년생 손에서 모두 놓아 버리면 새털처럼 가볍다.

30년생 이씨,정씨가.금전문제 해결한다.

양

03년생 기본적인 것을 해결한 연후에 넘어가라.

91년생 힘든 일이지만 최선을 다하자.

79년생 내가 취하지 않으면 남이 취한다.

67년생 문서처리는 더 꼼꼼하게 처리하고 움직여라.

55년생 바람직하지 못한 부분은 멀리하라.

43년생 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다.

31년생 등산길에 부상을 조심하자.

원숭이

04년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다.

92년생 남의 일에 간섭하지 말고 본인 일에 충실하라.

80년생 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다.

68년생 목표를 정하고 협력자를 구하라.

56년생 늦다고 생각할 때가 이르다는 말이 있다.

44년생 굴러가는 공을 잡으려하다가는 놓치기 쉽다.

32년생 우직한 모습은 신뢰를 줄 수는 있다.

닭

05년생 뜻이 다른데 같이 갈 수는 없다.

93년생 물품구입 통신연락에 조심하자.

81년생 관광업 예술품 운동구점은 광고에 성과가 있다.

69년생 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다.

57년생 동북방으로 진출하면 일이 잘 풀린다.

45년생 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다.

33년생 사람은 태어나면 터널뚫는 것과 같다.

개

06년생 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다.

94년생 오늘은 하는 일에만 매진하자 .

82년생 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다.

70년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다.

58년생 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다.

46년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다.

34년생 연하의 여성을 만나는 일진이다.

돼지

95년생 소원하는 바가 크지만 성취하는 것은 적다.

83년생 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라.

71년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다.

59년생 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라.

47년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

35년생 음식업은 매출이 증대된다.