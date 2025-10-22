추석 연휴 해외 카드 37.7%↑… 마트 20.8%·영화관 49.8%↓ [경제 레이더]

올해 추석 연휴기간 해외 카드 이용실적이 지난해 대비 40% 이상 증가한 것으로 나타났다. 일주일 넘게 이어진 연휴에 해외를 찾은 사람들이 늘어난 영향으로 풀이된다. 반면 국내 대형마트나 영화관을 찾은 소비자는 큰 폭으로 감소했다.



21일 신한카드 빅데이터연구소가 발표한 자료를 보면 이달 3∼9일 해외 오프라인·유통·숙박·교통 등 여행 관련 업종의 개인 카드 일평균 이용 건수가 지난해 추석 연휴(9월14∼18일) 대비 40.5% 증가했다. 해외 이용 금액은 37.7%, 이용 회원 수는 27.6% 늘었다.

3일 인천국제공항 출국장에서 여행객들이 출국 수속을 밟고 있다. 뉴시스

이런 카드 사용 증가세는 7일 동안 이어진 추석 연휴 기간에 해외로 나간 사람이 많았던 탓이다. 실제 이달 2∼9일 인천국제공항의 하루 평균 이용객은 역대 추석 연휴 중 가장 많은 21만7613명에 달했다.



반면 국내 카드 이용은 정체 양상을 보였다. 추석 연휴 국내 음식점과 카페·베이커리, 편의점, 백화점, 대형마트, 주요, 놀이공원, 영화관 업종의 일평균 이용 금액은 지난해 추석 대비 0.2% 늘었다. 이용 건수와 회원 수로 보면 각각 4.7% 감소했다.



이용 금액을 업종별로 나눠보면 편차가 두드러진다. 음식점(6.8%)과 백화점(16.8%), 놀이공원(3.1%), 주유(0.9%) 업종은 늘었지만, 나머지 업종에선 모두 감소했다. 카페·베이커리(-2.1%)와 편의점(-4.9%)이 한 자릿수 감소율을 기록했는데 대형마트의 경우 20.6%나 줄었다. 이용 건수(-17.4%)나 이용 회원 수(-15.9%)도 크게 줄었다. 특히 영화관의 경우 이용 금액(-48.9%)과 건수(-56.0%), 회원 수(-55.8%) 모두 지난해 추석 대비 반토막이 났다.



신한카드 관계자는 “지난해 ‘베테랑2’ 등 흥행작이 추석 연휴에 개봉하면서 영화관 수요가 일시적으로 늘었지만, 올해는 (영화관의) 폐점 증가와 동영상 스트리밍(OTT)의 확산으로 관람 수요가 크게 줄었다”고 설명했다.