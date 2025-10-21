일본식 ‘메이드 카페’…술 판매·‘선정적 옷차림’·‘사랑의 뺨 맞기’ 등 선정적 서비스

사진은 일본 메이드 카페. 사진=아소뷰 갈무리

일본에서 한국으로 유입된 ‘메이드 카페’가 사실상 유흥업소 형태로 운영되고 있다는 지적이 나왔다.

해당 업소는 서양의 하녀(메이드) 콘셉트로 해 운영되는 카페다. 여기서 일하는 여성 직원들은 하녀 복장으로 손님을 “주인님”이라 부르며 응대한다.

일본에서는 만화나 애니메이션을 즐기는 사람들의 서브컬쳐 공간이다. 반면 한국에 이런 서브컬쳐 문화가 유입되면서 일부 변질된 형태를 나타내는 것으로 전해졌다.

21일 서울 여의도 국회에서 열린 식품의약품안전처에 대한 국정감사에서 나온 지적에 따르면 일부 매장은 술을 판매하며 ‘사랑의 회초리’ ‘사랑의 뺨 맞기’ 등 선정적 행위를 하는 것으로 드러났다.

이날 김남희 더불어민주 의원은 “메이드 카페가 일반음식점으로 등록돼 있어 청소년이 쉽게 출입할 수 있다”면서 이같이 주장했다.

그는 “일부 종사자의 증언에 따르면 사장이 여성 직원에게 노출을 요구하거나 선정적인 복장을 강요하기도 했다”며 “SNS(소셜미디어)에 올라온 아르바이트 후기를 보면 메이드가 손님에게 스킨십할 것을 사장이 강요하는 일도 있었다”고 지적했다.

이어 “홍대 일대에서만 19곳이 운영 중인데 이 중 14곳이 라이브 공연을 하고 있다”며 “일부는 초·중학교 200m 이내에 있다. 일반음식점으로 등록돼 청소년 출입 제한이나 교육환경 심의 없이 운영되는 중”이라고 주장했다.

그러면서 “다양한 문화에 대한 존중도 필요하지만 지금 메이드 카페는 아동 청소년이 자유롭게 출입하는 상황에서 청소년 유해환경 성 상품화 등 복합적인 문제가 발생하고 있다”며 “이제라도 식약처가 중심이 돼서 카페 실태 파악하고 특히 학교 근처에 위치한 시설들은 교육부 지자체와 협력해 긴급 점검 및 시정조치가 필요하다”고 덧붙였다.

이런 지적에 대해 오유경 식약처장은 “점검이 필요한 사안으로 보인다”며 “지자체와 협력해 현장 조사와 실태 파악을 진행하고 필요한 조치를 검토하겠다”고 말했다.