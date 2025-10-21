주요 당직자 ‘충성파’ 인선 비판에… ‘용광로 내각’ 출범 [뉴스 투데이]

각료 명단 살펴보니



내각 2인자 관방장관에 기하라

경쟁 후보 고이즈미는 방위상에

이시바 내각 하야시 총무상 발탁

다카이치 사나에 일본 신임 총리는 보수색을 강화하면서도 자민당 총재선거에서 맞붙었던 인사들을 대거 포함한 ‘용광로 내각’을 출범시킨다. 앞선 주요 당직 인선에서 자신을 지원했던 이들을 중용했다는 비판을 의식한 조치로 풀이된다.

기하라 미노루 전 일본 방위상(왼쪽), 고이즈미 신지로 전 농림수산상.

요미우리신문 등은 21일 내각 인사 발표에 앞서 다카이치 총리가 ‘내각 2인자’인 관방장관으로 기하라 미노루 전 방위상을 기용할 방침을 굳혔다고 보도했다. 기하라는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사에 참배하는 우익 성향 정치인으로, 강경 우파 노선인 다카이치 총리와 가까운 관계다. 그는 기시다 후미오 전 총리 시절인 지난해 8월15일 현직 방위상으로는 3년 만에 처음으로 야스쿠니신사를 참배해 논란이 된 적이 있다. 당시 한국 정부가 유감을 표명하자 “지극히 내정(內政)의 문제로 생각을 바꾸지 않을 것”이라고 했다.



당 총재선거에서 경쟁한 후보들도 입각한다. 다카이치 총리는 고이즈미 신지로 전 농림수산상을 방위상으로 임명할 의향을 굳혔다고 NHK방송이 전했다. 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들인 그는 이번 총재선거에서 결선투표까지 올랐으나 다카이치 총리에게 패했다. 방송은 “고이즈미의 호소력에 기대하는 동시에 결선투표에서까지 다툰 인사를 기용함으로써 거당 체제를 구축하려는 의도”라고 풀이했다.

하야시 요시마사 의원.

옛 기시다파이자 이시바 시게루 내각에서 관방장관을 지낸 하야시 요시마사 의원은 총무상으로, 옛 모테기파의 맹주인 모테기 도시미쓰 전 당 간사장은 아베 신조 전 총리 시절 역임했던 외무상으로 발탁될 것으로 보인다. 각료 및 당직 경험이 풍부한 두 사람을 내각에 배치해 안정감을 주겠다는 구상이다.



참의원(상원) 3선 여성 의원인 가타야마 사쓰키 전 지역활성화담당상은 재무상으로 임명된다. 이번 총재선거에서 다카이치 총리를 지원한 옛 아베파 출신이다. 엔화 약세를 골자로 한 재정 확장 정책론자인 다카이치와 달리 엔저에 부정적인 그의 기용 소식에 이날 도쿄 외환시장에서는 엔화 환율이 상승세로 돌아섰다.



최근까지 미국과의 관세협상을 담당했던 아카자와 료세이 전 경제재생상은 경제산업상으로 자리를 옮긴다. 미·일 협상 과정에서 형성된 하워드 러트닉 미 상무장관과의 관계를 지속적으로 활용하면서 이시바 전 총리의 측근까지 끌어안는다는 이미지를 노린 것으로 해석된다.