중국계 미국인 에릭 루, 쇼팽 콩쿠르 우승

11월 롯데콘서트홀서 내한 공연

제19회 쇼팽 콩쿠르에서 중국계 미국인 피아니스트 에릭 루(27·사진)가 우승했다.



쇼팽 콩쿠르 심사위원단은 21일(현지시간) 결선에 오른 11명 가운데 루를 1위로 선정해 발표했다. 미국에서 태어난 루는 커티스 음악원을 졸업하고 2018년 리즈 피아노 콩쿠르에서 우승한 바 있다. 2015년 쇼팽 콩쿠르에도 출전해 4위를 기록했다.



캐나다 출신 케빈 첸(20)이 2위, 중국 연주자 왕쯔통(26)이 3위를 차지했다. 국적은 모두 다르지만 1위부터 3위까지 중국계 피아니스트들이 콩쿠르를 휩쓸면서 최근 급성장한 중국 클래식의 저력을 보여줬다는 평가가 나온다. 루는 다음 달 21일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 KBS교향악단 정기연주회에 쇼팽 콩쿠르 우승자 자격으로 참석해 쇼팽의 피아노 협주곡 중 한 곡을 협연한다.