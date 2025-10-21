조주완 LG전자 대표이사 사장… 산업발전 기여 공로 ‘금탑훈장’

조주완(사진) LG전자 대표이사 사장이 21일 ‘제20회 전자·IT의 날’ 행사에서 최고 영예에 해당하는 금탑산업훈장을 받았다.



산업통상부 주최, 한국전자정보통신산업진흥회 주관으로 서울 강남구 코엑스에서 열린 이번 행사에서 수여되는 금탑산업훈장은 국가산업 발전에 기여한 공로가 뚜렷한 기업인에게 주는 정부포상 중 훈격이 가장 높다.



조 사장은 1987년 금성사(현 LG전자) 입사 후 37여년간 근무하며 LG전자와 국내 전자산업 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 힘써 왔다. 2021년부터는 최고경영자(CEO)를 맡아 주력사업인 생활가전 분야에서 글로벌 1등 지위를 공고히 하며 국가 브랜드 가치를 높였다. 전장 사업에서는 기술 경쟁력 강화를 통해 글로벌 완성차 상위 10개 업체 중 8곳을 고객사로 확보했다.