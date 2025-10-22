‘알리 동맹’ 지마켓 “오픈마켓 1위 재도약”

미디어데이 열고 비전 발표



2026년부터 연간 7000억원 투자

국내 경쟁력 강화·글로벌 확장

“5년 후 합작법인 거래액 40조”

지마켓이 2026년을 재도약 원년으로 삼고 ‘국내 1위 오픈마켓’으로 올라서겠다는 포부를 밝혔다. 지마켓은 내년부터 연간 약 7000억원을 투자해 셀러(판매자)들이 가장 신뢰하는 플랫폼을 만들고 국내는 물론 해외에서도 적극적 사업 확장을 해 나간다는 계획이다. 지마켓은 앞서 신세계와 알리바바의 합작법인(JV) ‘그랜드오푸스홀딩’의 자회사로 편입됐고, 편입 이후 처음으로 구체적인 비전 실현 계획을 발표했다.



지마켓 새 수장인 제임스 장(한국명 장승환) 대표는 21일 서울 코엑스에서 열린 미디어데이에서 “다시 국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 ‘국내 경쟁력 강화’와 ‘글로벌 확장’이라는 두 축의 중장기 전략을 본격 추진하겠다”고 밝혔다. 장 대표는 국내와 해외 시장을 이을 수 있는 플랫폼 구현 의지를 ‘G-Market=글로벌-로컬 마켓’이란 캐치프레이즈로 표현했다.



‘글로벌-로컬 마켓’ 전략 실현을 위해 지마켓은 초기 비용으로 연 7000억원을 투입한다. 먼저 셀러들의 비용 부담을 줄이고 경쟁력을 키우기 위해 5000억원을 투입한다. 또한 고객들이 ‘달라진 G마켓’을 즉시 체감할 수 있도록 고객 대상 프로모션에는 1000억원을, 이커머스의 미래를 좌우할 인공지능(AI) 활용을 위해선 연 1000억원씩 사용할 예정이다. 이를 바탕으로 2030년까지 거래액을 지금보다 100% 이상 늘려 대한민국 대표 오픈마켓으로 자리매김하겠다는 비전이다.



지마켓 관계자는 “시너지를 감안해 5년 뒤 합작법인 전체(지마켓과 알리익스프레스코리아) 거래액 목표를 40조원 정도로 보고 있다”며 “이는 국내 이커머스(전자상거래) 시장에서 확실한 3강 구도로 포지션할 수 있는 수준”이라고 말했다.



지마켓은 JV를 기반으로 해외 진출에도 속도를 낸다. 지마켓은 현재 알리바바 계열 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 통해 싱가포르와 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남 5개국에서 상품을 판매 중이다. 지마켓은 내년 남아시아 지역과 스페인, 포르투갈 등 남유럽에 진출하고 2027년에는 북미와 중남미, 중동 시장으로 나갈 계획이다. 지마켓은 5년 내 역직구(외국 거주자의 국내 상품 인터넷 직접구매)에서만 1조원 이상 연간 거래액을 달성하고 수억 명에 달하는 신규 고객을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.