쿠팡 “APEC 성공 개최 응원합니다”

정상회의 공식 홍보 협력사 선정

박스 등 5000만개 제작 배송 활용

쿠팡은 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 공식 홍보 협력사 및 ‘에이펙 CEO(최고경영자) 서밋’ 공식 후원사로 선정됐다고 21일 밝혔다.



쿠팡은 에이펙 준비기획단이 선정한 공식 홍보 협력 기관 13곳 중 하나로, 전국적인 물류 인프라를 활용한 대국민 홍보 캠페인을 진행한다. 쿠팡은 에이펙 성공 기원 메시지가 담긴 박스(사진)와 비닐 포장재 5000만개를 제작해 이달 초부터 전국 로켓배송에 활용하고 있다. 이를 통해 국민 누구나 자연스럽게 에이펙의 의미를 되새기고, 대한민국에서 열리는 정상회의의 성공을 함께 응원하는 분위기가 조성될 것으로 기대된다고 쿠팡 측은 설명했다.



쿠팡 관계자는 “쿠팡은 한국은 물론 에이펙 회원국에서 수백만 고객에게 서비스를 제공하는 기술 기업으로, 에이펙을 공식 지원하게 돼 매우 자랑스럽다”며 “쿠팡의 전국 로켓배송 네트워크를 통해 국민 모두 에이펙의 성공을 함께 응원하고 그 열기를 공유하길 바란다”고 말했다.