‘자연의 色’ 파주가든, 조경대상 대통령상

LH 도시공원 프로젝트 첫 작품

수목·파빌리온 힐링공간 선사

한국토지주택공사(LH)는 제15회 대한민국 조경대상 시상식에서 ‘LH 파주가든’(파주운정 중앙공원·사진)이 대통령상을 받았다고 21일 밝혔다.



대한민국 조경대상은 국토교통부와 환경조경발전재단이 공동 주최하는 조경 분야 최고 권위 상으로, 도시와 지역의 쾌적한 생활환경을 창출하고 국민 삶의 질 향상에 기여한 우수 조경 공간을 선정해 시상한다.



파주가든은 LH가 추진하는 ‘도시공원 프로젝트’의 첫 작품으로, 수목 중심의 정원 설계 기법으로 사계절 자연의 색감을 높였다. LH가 설계한 대형 파빌리온과 정원 시설물을 배치해 리조트 같은 정원을 구현한 것이 특징이다.



공원에는 다양한 수종의 나무와 8만여본의 초화류가 심겨 있으며, 작가정원 7곳과 시민정원 11곳이 조성됐다. 도시와 자연, 일상과 예술이 어우러지는 ‘작품이 되는 공원’을 만들었다는 평가를 받았다고 LH는 설명했다.