때리고 뜨거운 물 붓고… 차량에 딸 방치해 숨지게 한 비정한 엄마 [사건수첩]

폭행한 데 이어 뜨거운 물을 붓는 가학적 행위로 중상해를 입히고도 방치했다가 딸을 숨지게 한 혐의를 받는 엄마가 법의 심판을 받게 됐다.

창원지검 진주지청 형사2부는 21일 자신의 10대 친딸을 살해한 혐의(살인)로 가수 겸 유튜버 40대 A씨를 구속기소했다고 밝혔다.

가수 겸 유튜버로 활동해온 40대 여성이 지난 9월 21일 경남 남해의 한 행사장을 찾은 모습. JTBC 보도화면 캡처

A씨는 지난달 22일 남해군의 한 주거지에서 딸을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

수사 결과 A씨는 대학교를 휴학한 딸을 데리고 방송장비 대여업을 하던 중 불만을 품어 딸을 때리고 뜨거운 물을 붓는 등 중상해를 입힌 것으로 드러났다.

딸은 엄마의 폭력에 고통을 호소했지만, 이틀 이상 차량에 방치됐다가 끝내 숨졌다고 검찰은 설명했다.

A씨의 이러한 범행은 딸이 사망한 채로 병원에 이송되면서 밝혀졌다.

A씨는 남해군의 한 병원 응급실에 딸을 데려갔는데, 의료진이 딸의 몸 곳곳에서 발견된 멍과 상처를 의심해 경찰에 신고했다.

A씨는 주로 경남에서 가수 겸 아나운서로 활동하면서 유튜브 채널도 운영한 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 처벌이 이루어질 수 있도록 공소유지에 만전을 기하겠다”고 말했다.