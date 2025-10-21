빔프로젝터 세계 1위 엡손, 라이프스튜디오 신제품 공개

세계 1위 빔프로젝터 업체 한국엡손이 홈프로젝터 서브 브랜드 ‘라이프스튜디오’를 선보이고, 신제품을 공개했다.

모델이 한국엡손 신제품 ‘EH-LS670’로 연출한 홈시네마를 즐기고 있다. 한국엡손 제공

한국엡손은 21일 서울 강남구 JBK컨벤션홀에서 홈프로젝터 신제품 발표회를 열고 라이프스튜디오 시리즈 9종을 공개했다. 라이프스튜디오는 라이프스타일을 풍요롭게 하는 홈프로젝트 제공을 목표로 한국엡손이 새로 론칭한 브랜드다.

신제품 라인업은 미니 홈프로젝터와 초단초점 프로젝터로 구성된다. 5가지 컬러의 ‘라이프스튜디오 팝(Lifestudio POP)’, 스탠드형 ‘라이프스튜디오 플렉스(Lifestudio FLEX)’, 초단초점 모델 ‘라이프스튜디오 그랜드(Lifestudio GRAND)’가 포함됐다.

미니 홈프로젝터 ‘EF-61/62, EF-71/72’는 최대 150인치(381㎝), 초단초점 ‘EH-LS670’ 시리즈는 최대 120인치(304.8㎝)까지 영상을 지원한다.

EF-61/62, EF-71/72에는 엡손이 개발한 ‘트리플 코어 엔진’ 기술이 적용됐다. 색 보정 과정에서 발생하는 밝기 손실을 최소화해 더 밝고 정확한 색을 구현한다. 엡손은 독자 기술 3LCD와 3색 광원(3LED)을 결합해 색 재현력을 높였다.

한국엡손이 선보인 라이프스튜디오 신제품. 한국엡손 제공

엡손은 100% 일본에서 생산하는 3LCD 패널과 고휘도·긴 수명의 광원 기술, 영상처리 정밀도와 속도를 높인 이미지칩으로 프로젝터 경쟁력을 개선해왔다.

신제품에는 글로벌 오디오 브랜드 ‘보스(BOSE)’와 손잡고 만든 음향 기술이 탑재됐다. 스마트 스트리밍 프로젝터에 보스 음향 기술을 적용한 건 세계 최초다. 시네마와 대화, 표준, 음악 4가지 음향 모드를 선택할 수 있고 각 콘텐츠에 맞는 음향을 구현해 몰입감을 극대화한다는 게 회사 측 설명이다. 노성식 한국엡손 프로젝터 비즈니스팀 차장은 “눈으로는 생생한 4K 화질을 보고, 귀로는 보스의 풍부한 사운드를 들으면 몰입감이 커질 것”이라고 설명했다.

EF-61/62, EF-71/72에는 실시간 화면 조정, 장애물 회피, 스크린 맞춤 등 기능이 포함돼 손쉬운 화면 조정이 가능하다. 프로젝터를 흰 벽에 투사하지 않더라도 색상 자동 보정 기능이 색감을 조정한다. 가로 180도, 세로 105도 조절 가능한 스탠드는 공간 활용도를 높였다. 신제품에는 구글 TV 운영체제(OS)가 지원돼 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)도 즐길 수 있다.

EF-72 모델의 경우 글로벌 시험 인증기관인 TÜV 라인란드로(TÜV Rheinland)에게서 ‘아이 컴포트’ 5 스타 인증을 얻었다. 엡손은 국제기관으로부터 “눈의 피로를 최소화하는 프로젝터 기술을 인정받았다”고 설명했다.

엡손은 내년 초 출시하는 애플리케이션(앱) ‘엡손 프로젝션 스튜디오’도 공개했다. 사용자가 생성한 링크를 통해 참가자를 초대하고, 사진과 문자를 실시간으로 프로젝터와 앱에 공유해 함께 감상할 수 있는 라이브쇼 플랫폼이다.

한국엡손 신제품 발표회에서 기자들과 질의·응답을 진행하고 있다. 한국엡손 제공

엡손은 24년 연속 전 세계 프로젝터 시장 점유율 1위를 기록한 업체다. 올해 5월 기준 엡손 프로젝터 누적 판매 수는 3700만대를 넘었다. 국내 시장에서도 올해 1분기 기준 상업용·가정용 프로젝터 시장 점유율 42%를 차지해 1위를 지키고 있다.

한국엡손은 고품질 홈프로젝터로 늘어난 대화면 콘텐츠 수요를 잡을 계획이다.

타카소 토모오 세이코엡손 비주얼 프로덕트 최고운영책임자(COO)는 “독보적인 기술력, 브랜드 신뢰도를 바탕으로 한국 홈프로젝터 시장에서도 비즈니스를 성공적으로 안착시키겠다”고 말했다.

모로후시 준 한국엡손 대표는 “한국은 현재 OTT 이용률과 홈엔터테인먼트 콘텐츠 수요가 성장하는 중요한 시장”이라며 “프로젝터 최초로 혁신적이고 독창적인 광학 엔진 기술인 ‘트리플 코어 엔진’을 탑재한 제품을 통해 국내 소비자들에게 차별화된 가치를 제공하고 홈프로젝터의 새로운 시대를 열어가겠다”고 했다.