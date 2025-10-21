삼성SDS, 국가 AI컴퓨팅센터 구축 후보지에 ‘전남’ 최종 선택

삼성SDS가 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 구축 공모사업에 전남을 단독 지역으로 최종 선택한 것으로 확인됐다. 이에 따라 전남도는 세계적인 인공지능(AI) 기업 오픈AI와 SK의 데이터센터 구축에 이어 AI컴퓨팅센터까지 유치하면서 에너지 신도시로의 입지가 더욱 강화될 전망이다.

전남도청 전경. 전남도 제공

21일 전남도 등에 따르면 과학기술정보통신부가 이날 국가 AI컴퓨팅센터 구축사업 공모를 마감한 결과 삼성 SDS컨소시엄이 단독 응모했다. 과기부나 삼성SDS 컨소시엄은 국가 AI컴퓨팅센터가 들어설 지역을 공식적으로 밝히지 않았다.

다만 컨소시엄은 광주와 전남, 전북 등 3곳을 후보지로 검토해 최종적으로 전남을 선정해 응모했다. 삼성SDS 주관하는 컨소시엄이 단독으로 참여한 만큼 사실상 사측이 ‘선택’한 지자체가 유치 지역이 될 가능성이 높다.

전남도가 국가 AI컴퓨팅센터 후보지로 제시한 해남 솔라시도는 다른 지역보다 저렴한 전기료와 부지 등 입지 조건에서 강점을 보인 것으로 평가된다.

특히 삼성SDS 컨소시엄 측은 정무적인 조건 등을 배제하고 오로지 입지 여건만 놓고 후보지를 검토한 것으로 알려졌다.

국가 AI컴퓨팅센터 후보지 선정을 위해 삼성SDS, 한전 등 관계 기관과 물밑 작업을 벌여온 노력도 한몫했다고 전남도는 자평했다.

강위원 경제부지사는 김동철 한전 사장을 면담했고 김영록 전남지사는 지난 14일 삼성SDS 측을 직접 만나 전남을 후보지로 공모에 참여할 경우 적극적인 지원을 약속하는 확약서를 작성한 것으로 전해졌다.

삼성 SDS 측은 지난달 전남도에 기업도시 솔라시도 내에 154Kv 변전소 구축 시기, 변전소와 인접한 부지 제공이 가능한지 등을 타진했다.

지난 10일에는 직접 솔라시도를 방문해 현장을 점검하고 전력과 공업용수 공급 방안과 정주 여건 등을 전남도와 논의하기도 했다.

전남도는 솔라시도에 인공지능(AI) 기업 오픈AI와 SK의 데이터센터 구축에 이어 국가 주도의 국가 AI컴퓨팅센터 유치까지 최종 성사시켜 에너지 신도시 조성에 주력할 방침이다.

국가 AI컴퓨팅센터 입지 확정까지는 11월 중 기술·정책 평가(1단계), 12월 금융 심사(2단계)를 거쳐 특수목적법인(SPC) 민간 참여자를 선정하는 절차가 남았다. 정부는 내년 상반기까지 SPC 출범을 마치고 실시협약과 출자를 완료해 사업에 착수할 계획이다.

전남도 관계자는 “국가 AI컴퓨팅센터 후보지 선정과 오픈 AI 전용 데이터센터 구축 등으로 AI 강국의 초석을 닦는 기반을 마련할 수 있게 됐다”며 “데이터센터를 시작으로 반도체 기업까지 유치해 명실상부한 에너지 도시로서 면모를 갖출 수 있게 하겠다”고 말했다.