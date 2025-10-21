춘천∼원주철도 '제5차 국가철도망' 반영될까…"최대 반영 요청"

춘천원주선과 태백영동선 등 강원지역 핵심 철도 SOC 사업이 제5차 국가철도망 구축계획(2026∼2035년)에 포함될 수 있을지 관심이 쏠린다.
김진태 강원특별자치도지사는 21일 서울 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 제5차 국가철도망 구축계획에 강원도가 신청한 10개 신규 철도사업의 최대 반영을 요청했다.
10개 신규 사업은 춘천원주선·태백영동선·경원선·평창정선선·제천평창선·고성연결선·춘천속초선 등 일반철도 7개와 GTX-B 춘천 연장·GTX-D 원주 신설·경의중앙선 등 광역철도 3개다.
제5차 국가철도망 구축계획은 국토교통부가 수립하는 철도 분야의 최상위 법정계획으로 향후 10년간(2026∼2035년) 국가 철도정책의 방향을 결정하는 핵심 계획이다.
현재 국토교통부는 계획안을 마련 중이며 내년 초 최종 확정·고시될 것으로 보인다.
도는 철도교통체계의 효율화, 거점 간 이동성 향상, 철도교통 소외지역 해소 등 정책적 타당성과 국가 균형 발전 효과를 적극 강조해 왔다.
또 신규 교통 수요 창출과 지역경제 활성화 측면에서 높은 경제적 파급효과가 있음을 지속 건의해 오고 있다.
이밖에 강원권 주요 SOC 사업으로 예비 타당성 용역 중인 용문∼홍천 광역철도와 삼척∼강릉 고속화 철도의 예타 통과, 속초∼고성 고속도로의 연내 예타 대상 사업 선정, 국도 46호선 춘천IC∼대룡교차로 개선사업의 국가계획 반영을 건의했다.
이에 김윤덕 장관은 "평소 강원 현안에 관해 공부를 많이 해서 잘 알고 있고 잘 챙기겠다"며 "(춘천∼원주연결선은) 강원도에 꼭 필요한 사업으로 공감한다"고 말했다.
김진태 도지사는 "관심이 많으신 만큼 도에서 기대가 크다"며 "도의 재정이 어려운 점을 고려해 중앙정부 차원에서 적극적인 지원을 부탁드린다"고 말했다.
<연합>