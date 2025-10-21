포항시 대표단, 일본 카가와현·조에츠시 잇따라 방문

경북 포항시는 지난 16~20일까지 우호 도시인 일본 카가와현·조에츠시를 잇따라 방문, 지역 대표 축제에 참가하며 교류 협력을 강화했다고 21일 밝혔다.

포항시 방문단이 지난 16일 우에마츠 카즈히로 카가와현 지사공실장 주재 환영 만찬장에서 카가와현, 칸온지시, 사누키시 관계자와 1900년대 초 구룡포에 이주한 어부의 친족들이 참석, 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

시 대표단은 일본 세토 내해 섬들을 무대로 3년에 한 번 열리는 '제6회 세토우치 국제 예술제'와, 쌀과 술로 유명한 조에츠시의 대표 축제인 '2025 에치고·켄신 사케 축제'에 참가했다.

카가와현 방문에서 카가와현 관계자와 사누키·칸온지 시 관계자를 만나 향후 포항시와 교류 협력 확대 방안을 논의하며, 공식 교류 협약 체결 추진을 위한 공감대를 형성했다.

카가와현은 1900년대 초 어부들이 포항 구룡포로 이주해 마을을 형성한 역사적 인연이 있는 지역으로 2009년부터 포항시와 꾸준히 교류를 이어오고 있다.

특히 사누키·칸온지 시 출신 어부들의 포항 구룡포 이주가 많은 만큼 두 도시 간 교류 체결이 본격 추진될 전망이다.

이어 포항시 대표단은 우호 도시 조에츠시를 방문해 지역 대표 행사인 '2025 에치고·켄신 사케 축제'에 참가했다.

이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장(왼쪽서 두번째)을 비롯한 방문단이 지난 19일 일본 조에츠시의 2025 에치고·켄신 사케축제에 참석한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이 자리에서 대표단은 조에츠시 관계자에게 포항산 곡류 등 지역 특산품을 전달하며 포항을 홍보했다.

포항시와 조에츠시는 1996년 4월 우호 도시 결연을 맺은 후 공무원·청소년·민간 단체·문화·예술 단체 교류 협력 등을 이어오고 있다.

올해 포항국제불빛축제에 오다 모토후미 부시장 등 조에츠시 관계자가 포항을 방문해 조에츠다도협회-포항정겸다례원의 다도 교류 행사를 개최했다.

내년에는 두 도시가 교류 30주년을 맞아 다양한 기념 행사를 개최할 예정이다.

이상현 시 관광컨벤션도시추진본부장은 "카가와현은 포항 구룡포와의 특별한 인연이 이제 실질적인 교류로 이어지고 있다"며 "앞으로도 다양한 국제 교류를 확대해 포항이 세계와 소통하는 글로벌 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.