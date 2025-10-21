‘첫 日 여성 총리’ 다카이치 “한국은 중요한 이웃, 이재명 대통령과 제대로 소통할 것”

일본의 첫 여성 총리인 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 21일 한일관계 중요성을 언급하며 “이재명 대통령과 회담을 희망하고 있다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 이날 총리 지명선거를 통해 일본 역사상 첫 여성 총리로 선출됐다.

다카이치 총리는 도쿄 총리 관저에서 열린 취임 후 첫 기자회견에서 “한일 관계를 미래 지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다”며 이같이 말했다.

그는 한국에 대해 “일본에 중요한 이웃이고, 국제사회의 다양한 과제에 대응하기 위해서도 필요한 파트너”라 “한일 관계의 중요성은 한층 더 커졌다고 생각한다. 이재명 대통령과 회담을 희망하며, 제대로 의사소통해 가겠다”고 말했다.

다카이치 총리는 이달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석해 이 대통령과 처음으로 만날 예정이다. 이 대통령도 이날 사회관계망서비스(SNS)에 다카이치 총리 선출 축하 메시지를 올리며 “경주에서 건설적인 대화를 나눌 수 있길 고대한다”고 밝혔다.

다카이치 총리는 에이펙에 대해 “다수의 국가 정상들과 직접 얼굴을 맞댈 수 있는 절호의 기회”로 평가하며 동맹부터 신흥국까지 각국과의 연대도 강화하겠다고 밝혔다.