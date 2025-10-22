‘韓 구애 공세?’ 日 다카이치 “K뷰티 쓰고 K드라마 봐”

취임 기자회견 “李 대통령과 조기 정상회담 기대”

李, 日 다카이치 취임 축하 “중대한 시기 상생협력 강화하자”

다카이치 사나에 신임 일본 총리가 21일 취임 기자회견에서 “한국은 일본에게 중요한 이웃 나라이며, 국제사회의 다양한 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너”라고 평가했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 21일 중의원(하원) 총리 지명선거 결과 발표 이후 박수를 받고 있다. 도쿄 AFP=연합뉴스

다카이치 총리는 “한국과의 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시키고 싶다”며 한일 관계 개선에 대한 의지를 표명했다. 총리는 나아가 이재명 한국 대통령과의 조기 정상회담을 희망하고 있다고 밝혔다.

이와 함께 다카이치 총리는 한국에 대한 개인적인 친밀감을 드러내며 적극적으로 어필했다. 그는 기자회견에서 “한국 김을 매우 좋아한다. 한국 화장품도 사용하고 있고, 한국 드라마도 보고 있다”고 말하며 양국 관계 발전에 대한 긍정적인 기대감을 내비쳤다.

하지만 다카이치 총리는 별칭이 ‘여자 아베’일 만큼 고(故) 아베 신조 전 총리의 정치적 계승자로 꼽히는 강경 보수 정치인으로 한국을 향한 강경한 발언으로 잘 알려져 있다.

2022년 한 극우단체 강연에서 그는 한국과 중국을 겨냥해 “우리가 야스쿠니 신사 참배를 중간에 그만두는 등 어정쩡하게 하니까 상대(한국)가 기어오르는 것(つけ上がる)”이라고 말해 파문을 일으켰다.

한편 이 대통령은 이날 오후 페이스북을 통해 “중대한 시기에 총리와 함께 양국 간, 양 국민 간 상생 협력을 한층 강화해 나가길 기대한다”고 다카이치 총리 취임에 축하 인사를 전했다.

이 대통령은 “한일 양국은 앞마당을 함께 쓰는 이웃으로서 정치, 안보, 경제, 사회문화와 인적교류 등 다양한 분야에서 협력관계를 발전시켜 왔다”며 “60년 전에는 상상하기 어려웠던, 약 1200만명의 양국 국민이 서로를 방문하는 시대를 맞이했다”고 했다.

이어 “이제 우리는 새로운 한일관계의 60년을 열어가야 하는 중대한 전환점에 서 있다”며 “그 어느 때보다 불확실성이 높아진 국제정세 속에서 한일관계의 중요성 역시 어느 때보다 커지고 있다”고 했다.

그러면서 “셔틀외교를 토대로 양국 정상이 자주 만나 소통할 수 있길 바란다”고 했다.

다음 주 경주에서 개최되는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 초청 의사도 밝혔다.

이 대통령은 “다가오는 APEC 정상회의가 개최되는 경주에서 총리님을 직접 뵙고, 건설적인 대화를 나눌 수 있길 고대한다”며 “다시 한번 취임을 진심으로 축하드린다”고 했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑을 통해 “외교 경로를 통해서도 축전 전달 등 필요한 조치를 할 예정”이라며 “그간 한일 정상 간 신뢰와 소통을 기반으로 한일 관계가 개선되고 발전돼 온 바, 신임 총리와도 활발한 교류를 이어나가길 희망하고 있다”고 말했다.

한일 양국은 APEC을 계기로 양자 정상회담을 추진 중이다. 다카이치 총리 취임과 동시에 실무 차원 접촉이 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

강 대변인은 이와 관련해 “실무진 차원에서 논의가 진행되는 것으로 외교채널을 통해서 협의 중”이라며 “정상이 바뀌었기 때문에 (정상회담을) 기대하고 있다”고 했다.