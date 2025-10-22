세계일보
4호선 신길온천∼안산역 운행 열차 고장…출근길 시민 불편

입력 : 2025-10-22 07:39:01
수정 : 2025-10-22 07:39:00
22일 오전 5시 37분께 지하철 4호선 신길온천∼안산역 상행선을 운행 중이던 전동열차가 고장 나 운행이 지연되고 있다.

고장 열차에는 승객이 탑승하지는 않았던 것으로 파악됐다.

후속 상행선 전동열차는 하행선으로 일시 운행 중이다.

이에 따라 전동열차 5대가 10∼40분가량 지연 운행되면서 출근길에 오른 시민들이 불편을 겪고 있다.

한국철도공사(코레일)는 고장 차량을 기지로 입고한 뒤 원인을 조사할 예정이다.

<연합>

