4호선 신길온천∼안산역 운행 열차 고장…출근길 시민 불편

22일 오전 5시 37분께 지하철 4호선 신길온천∼안산역 상행선을 운행 중이던 전동열차가 고장 나 운행이 지연되고 있다.
고장 열차에는 승객이 탑승하지는 않았던 것으로 파악됐다.
후속 상행선 전동열차는 하행선으로 일시 운행 중이다.
이에 따라 전동열차 5대가 10∼40분가량 지연 운행되면서 출근길에 오른 시민들이 불편을 겪고 있다.
한국철도공사(코레일)는 고장 차량을 기지로 입고한 뒤 원인을 조사할 예정이다.
<연합>
