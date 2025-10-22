곽튜브, 축의금 1위 주인공 공개 “상상도 못한 금액”

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈) 결혼식 뒷 이야기를 공개한 가운데 가장 많은 축의금을 낸 사람을 밝혔다.

곽튜브는 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 업로드된 '믿기지 않는 나의 결혼식 브이로그' 영상을 통해 "다들 너무 감사한데 축의금 세다가 놀랐다. 길이가 제일 많이 했다"고 밝혔다.

곽튜브가 언급한 길은 계곡 전문 유튜브 '계곡은 개골개골' 채널을 운영 중인 장현길이다.

그의 채널 구독자는 49만명이다. 곽튜브와는 부산외대 선후배 사이로 알려졌다.

곽튜브는 길의 축의금에 대해 "상상도 못 한 금액"이라면서 "다른 분도 많이 하시긴 했다"고 말했다.

앞서 누리꾼들은 곽튜브 결혼식의 사회를 보기도 한 MC 전현무, 곽튜브의 사수이기도 한 여행 유튜브 빠니보틀 등이 축의금을 가장 많이 낼 거라 추측했다.

이번 영상엔 지난 11일 서울 여의도에서 진행된 곽튜브의 결혼식 현장이 그려졌다.

곽튜브는 "모든 분들을 다 부르지 못해서 죄송하다. 영상 남겨서 보여드리려고 하는 거지 이걸로 대단한 걸 하겠다는 게 아니다. 앞으로도 변치 않겠다"고 말했다.

한편 곽튜브는 5세 연하 공무원 아내와 웨딩마치를 올렸다. 그의 아내는 현재 임신 중이다.