코오롱FnC, '헬리녹스 웨어' 선보인다…한남동 팝업매장 오픈

코오롱인더스트리FnC부문은 캠핑의자를 비롯해 캠핑 기구로 유명한 헬리녹스(Helinox)의 의류 제품군인 '헬리녹스웨어'를 공식 론칭한다고 22일 밝혔다.

코오롱FnC, '헬리녹스 웨어' 선보인다. 코오롱FnC 제공.

'헬리녹스 웨어'는 아웃도어에서 출발한 헬리녹스의 기술과 미학을 옷으로 옮겨온 '웨어러블 기어'(wearable gear·입을 수 있는 장비)를 지향한다.

캠핑 기구는 정기적으로 출시하는 시즌상품과 에디션 시리즈로 나뉜다.

헬리녹스의 정체성인 모듈 개념을 의류 디자인에 반영해 경량성, 휴대성, 호환성의 특징을 구현했다고 회사는 설명했다.

올해 가을·겨울철(F/W)에는 핵심 제품 60여가지를 선보인다. 첫 에디션 시리즈로는 이클립스 팩 다운재킷, 클립스 팩 다운 베스트 등이 있다.

헬리녹스 웨어는 오는 23일부터 다음 달 2일까지 서울 한남동에서 팝업매장을 운영한다. 오는 23일에는 자사몰을 선보이며, 내년부터 플래그십(주력) 매장을 개장하고 주요 백화점에 입점할 계획이다.

헬리녹스 웨어 관계자는 "단순한 의류 컬렉션이 아니라 헬리녹스가 축적해온 기술과 철학, 그리고 문화적 감도를 입는 또 하나의 소통 방식을 보여줄 것"이라며 "일상과 아웃도어를 연결하는 새로운 라이프스타일을 제시하고자 한다"고 말했다.