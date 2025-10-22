농협, ’우리 쌀 팔아주기 운동 및 전국 八道 우수 농·특산물 대축제’ 개최

21일 서울 금천구 서울서남부농협에서 열린 우리 쌀 팔아주기 운동에서 지준섭 농협중앙회 부회장(사진 오른쪽에서 다섯 번째), 박준식 서울서남부농협 조합장(여섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 21일 서울시 금천구 서울서남부농협((구) 관악농협)에서 지준섭 농협중앙회 부회장, 박준식 서울서남부농협 조합장 등 500여 명이 참석한 가운데 ’우리 쌀 팔아주기 운동 및 전국 八道 우수 농·특산물 대축제’를 개최했다.

이번 행사는 우리 농업·농촌을 위로하고, 쌀 소비확산과 쌀값 안정에 기여하고자 마련되었으며, 이와 함께 참석자들은 농업·농촌의 가치 증진과 우리 농산물 소비촉진 활동에 적극적으로 임하기 위한「농심천심(農心天心)운동 실천 결의문」을 낭독하고 농촌 공간 가치증대와 농업가치 확산에 힘쓸 것을 결의했다.

아울러 서울서남부농협은 자매결연 농협과 직거래 농협 중 41개 산지농협을 선별해 각 3억 원씩 총 123억 원의 출하선급금을 지원하는 협약식을 체결하고, 도농상생 한마음대회의 일환으로 직거래 우수조합에 2천만 원의 농기계자금을 전달할 계획이다.

한편, 22일까지 열리는 전국 八道 우수 농·특산물 직거래장터는 출하선급금을 지원받은 조합 중 30개의 산지농협이 참여하여 시중가보다 10~30% 저렴한 가격으로 고랭지배추, 무, 천일염 등을 구매할 수 있으며, 고품질 브랜드 쌀을 5포 이상 구매 시 할인된 가격으로 판매하는 행사도 진행한다.

지준섭 부회장은 “앞으로도 농협은 농심천심(農心天心)운동을 통해 우리 농산물 애용과 도농교류 확대에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

박준식 조합장도 “우리 쌀 소비촉진에 적극적으로 동참해 주시기 바라며, 오늘 행사를 계기로 지속가능한 농업·농촌 구현에 이바지 할 수 있기를 기대한다”고 강조했다.