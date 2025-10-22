3분기 DLS 발행잔액 37조5000억…전분기 보다 6% 증가

3분기 파생결합증권(DLS) 발행 잔액이 37조원 규모로 전분기보다 6%가량 늘어난 것으로 집계됐다.

한국예탁결제원. 뉴시스

한국예탁결제원이 22일 발표한 2025년도 3분기 DLS 발행·상환 현황에 따르면, 3분기 기준 발행 잔액은 37조5425억원으로 전분기(35조3483억원)보다 6.2%, 전년 동기(31조5660억원)보다 18.9% 증가했다.

신규 발행금액은 7조625억원으로 직전 분기(6조4225억원) 대비 10%, 전년 동기(4조7578억원) 대비 48.4% 늘었다. 발행 종목 수는 717종목으로 전분기보다 2.6%, 전년 동기보다 17.5% 증가했다.

발행 형태별로는 전체 발행금액 중 공모가 22.3%(1조5761억원), 사모가 77.7%(5조4864억원)를 차지했다. 공모는 전분기(2조400억원)보다 22.7% 감소했지만 전년 동기(1조4995억원)보다 5.1% 증가했다. 반면 사모는 전분기(4조3825억원)보다 25.2%, 전년 동기(3조2583억원)보다 68.4% 확대됐다.

기초자산별로는 금리연계 DLS가 전체 발행금액의 77.3%(5조4601억원), 신용연계 DLS가 12.2%(8645억원)를 차지해 두 자산이 전체의 89.5%를 구성했다.

증권사별로는 상위 5개사가 3조7027억원을 발행해 전체(7조625억원)의 52.4%를 차지했다. 하나증권이 1조7373억원으로 가장 많았고, NH투자증권(5622억원), 키움증권(4890억원)이 뒤를 이었다.

DLS 상환금액은 5조2977억원으로 전분기(4조2657억원)보다 24.2%, 전년 동기(4조4210억원)보다 19.8% 증가했다. 상환 유형별로는 만기상환이 4조2631억원(80.5%)으로 가장 많았고, 조기상환 7246억원(13.7%), 중도상환 3100억원(5.8%) 순이었다.

DLS는 금리·신용·환율 등 특정 기초자산의 변동에 따라 수익이 결정되는 금융상품이다. 일반적으로 만기 시 기초자산의 성과가 일정 범위 내에 있을 경우 약정 수익을 지급하지만, 조건을 벗어나면 원금 손실이 발생할 수 있다.