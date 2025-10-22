제주삼다수, 국가유공자·독거노인 나눔 캠페인으로 ‘물의 가치’ 전파

제주삼다수의 ‘마음배달, 삼다수레단’ 캠페인. 제주삼다수 제공

제주삼다수가 광복 80주년과 제주삼다수 1리터 출시를 기념한 국가유공자와 독거노인을 위한 나눔 캠페인으로 따뜻한 ‘물의 가치’를 사회 곳곳에 전했다.

제주삼다수는 지난 7월 광복 80년 기념사업추진위원회와 업무협약을 체결하고 한정판 라벨을 출시했다.

네이버 해피빈 캠페인 ‘삼다수 한 모금, 나라를 위한 모금’에서는 총 4만2000여건의 온라인 참여를 이끌어냈다.

이때 모인 기부금으로 조성한 제주삼다수 2리터 총 4만팩은 국가유공자 가정에 전달돼 나라를 위해 헌신한 분들에게 감사의 마음을 표했다.

제주삼다수는 1리터 제품 출시를 기념한 독거노인 가정에 제주삼다수를 배달하는 ‘마음배달, 삼다수레단’ 캠페인도 펼쳤다.

제주삼다수 공식 사회관계망서비스(SNS) 내 캠페인 게시물의 ‘좋아요’ 1개당 1리터 제품 1병을 기부하는 방식으로 대중의 자발적인 참여를 유도해 총 3333병이 독거노인 가정에 전달됐다.

제주개발공사 관계자는 “광복 80주년과 제주삼다수 1L 출시를 기념해 시민의 참여를 통한 나눔을 실천할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 물 한 병이 만들어내는 선한 영향력을 사회 전반으로 확산할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.