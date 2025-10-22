與, 국토차관 부동산 논란에 “심려 끼쳐 죄송…국정 바로세워 나가겠다”

더불어민주당이 이상경 국토교통부 1치관의 부동산 논란에 대해 “진심으로 죄송하다”고 공식 사과했다.

민주당 한준호 최고위원은 22일 최고위원회의에서 “최근 이상경 국토부 1차관의 부적절한 발언으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 당의 최고위원이자 국토위원으로서 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀드린다”고 밝혔다. 한 최고위원은 “공직자는, 특히 국토부 차관 같은 고위공직자는 한 마디 한 마디가 국민 신뢰와 직결된다는 사실을 잊지 말아야 한다”며 “이번 일을 계기로 저희 여당은 더욱 겸허히 국민의 목소리에 귀 기울이고 책임 있는 자세로 국정을 바로 세워나가겠다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

더불어민주당 한준호 최고위원. 뉴스1

민주당은 한 최고위원의 사과는 당 지도부의 공식 입장이라고 밝혔다. 박수현 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 “정책의 기조가 흔들리고 본질이 아닌 것으로 공세 받을 수 있는 언행 등에 대해서 각별히 자제해야 한다는 것이 당의 입장”이라며 “국토위 국감에서도 그런 부분을 다시 지적할 것”이라고 말했다.

앞서 이 차관은 한 부동산 유튜브 채널에서 10·15 부동산 대책으로 실수요자들에게 피해가 발생했다는 비판에 대해 “지금 사려고 하니까 스트레스를 받는 것”이라며 “시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다”고 말했다. 정부가 10·15 대책에서 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)으로 묶어 대출규제를 강화하면서 실수요자도 대출에 제약이 생겨 주택 구매가 어려워졌다는 비판이 나오는 상황이었다.

이 차관이 30억원대 고가 아파트를 사들인 사실이 알려지며 논란은 더 커졌다. 정부 공직자 재산공개 자료와 국토부 설명을 종합하면 이 차관의 배우자는 지난해 7월 성남시 분당구 백현동 아파트를 33억5000만원에 매입했는데, 이 아파트에 대해 14억8000만원의 전세보증금이 채무로 신고돼 있다. 이를 두고 분당 아파트를 전세보증금을 끼고 ‘갭투자’ 한 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

국토부는 이 차관이 고등동 아파트보다 면적이 넓은 곳으로 옮기려고 백현동 아파트를 계약했으나 매도인 사정으로 입주 가능 시기가 어긋나자 작년 말 부득이 세입자를 들였고, 전세 기간이 끝나면 백현동 아파트로 이주해 실거주할 계획이라고 해명했다. 이 차관은 현재 올 6월 매도한 고등동 아파트에 거주하고 있다. 매수인과 협의를 거쳐 같은 집에 전세로 거주하고 있다고 국토부는 전했다.