국정원 “캄보디아 사망 대학생 범죄 주범, 2023년 강남 학원가 마약사건 총책의 공범”

“정보역량 총 동원해 8일 만에 범죄 주범 확정”

국가정보원은 22일 캄보디아에서 사망한 한국인 대학생 사건과 관련해 “주범은 2023년 서울 강남 학원가 마약사건 총책의 공범으로 확인됐으며, 캄보디아에서 검거된 이모씨의 공범으로 확인됐다”고 밝혔다.

22일 오전 서울 여의도 국회에서 국회 정보위원회 전체회의가 열리고 있다. 뉴시스

국회 정보위원회 국민의힘 간사인 이성권 의원에 따르면 국정원은 이날 국회 정보위에 “우리 국민 사망사건 발생 3일째 정보를 입수했고, 정보역량을 총 동원해 8일만에 범죄 주범을 확정 후 그 주범을 추적 중”이라며 이같이 보고했다.

이어 “주범의 행적 및 연계인물을 체포하기 위해 추적 전담반을 추가로 현지에 파견하고 캄보디아와 함께 공조를 진행하고 있다”며 “국정원은 대통령의 지시로 신속대응팀을 10월 3일에 현지에 급파했다”고 했다.

국정원은 후속 대응과 관련해 “각국과 양자 정보협력은 물론 국정원의 주도로 아시아대테러정보협력체, 아시아 마약정보 협력체 등 아태지역 정보기관의 다자플랫폼 통해 국제공동 대응을 강화할 방침”이라며 “캄보디아 당국의 집중단속으로 범죄조직이 인접국가로 본거지를 옮길 가능성에 대비해 관련기관과의 공조를 강화하겠다”고 보고했다.

또 “프린스그룹에 대해서 제재를 시작한 미국, 영국뿐만 아니라 중국, 일본, 호주 등의 정보수사기관과도 스캠범죄자들의 배후추적, 자금줄 차단 등을 위한 협력을 공고히 할 계획”이라며 “한국과 캄보디아의 스캠범죄합동TF를 조기가동할 수 있도록 지원을 할 예정”이라고 설명했다.

국정원은 “특히 국내에서도 해외스캠조직과 연계된 인력총출 등 다각적으로 확보해서 경찰과 일망타진을 위한 공조체제를 구축할 예정”이라며 “더욱 우려가 되는 점은 현지에서 구조된 스캠범죄자가 귀국 후에 범죄에 다시 가담하기 위해서 캄보디아로 재출국하거나 인접국으로 출국할 우려 때문에 국내 유관기관과 긴밀히 협력해서 외교부의 경우는 여권무효화, 법무부의 경우에는 출국금지, 경찰청은 인터폴 적색수배 등 차단방법을 마련할 계획”이라고 보고했다.