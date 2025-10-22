"여보 나 이정재야, 믿어줘"…AI 셀카에 속아 5억 뜯긴 50대 여성

사진=JTBC 방송화면 캡처

배우 이정재를 사칭한 로맨스 스캠 일당에게 50대 여성이 5억원을 뜯긴 사건이 발생했다.

지난 21일 JTBC에 따르면 지난 4월 경남 밀양에 거주하는 여성 A씨는 이정재를 사칭한 미상의 인물로부터 틱톡 메시지를 받으면서 연락을 시작했다.

사칭범은 “팬들과 소통하고 싶어 연락하게 됐다”는 말로 A씨에게 접근했으며 출연작인 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임3’에 관한 이야기를 나누며 친밀감을 형성했다.

특히 사칭범은 AI로 만든 공항 셀카 사진과 생년월일이 엉터리인 위조 신분증까지 보내는 대범함을 보였다. 신뢰를 쌓은 뒤에는 ‘경영진’이라는 또 다른 인물을 등장시키며 본격적인 범행에 나섰다.

이 과정에서 경영진은 A씨에게 이정재와의 직접 만남을 주선해주겠다며 600만원을 요구했다. A씨가 “돈을 들여 만나고 싶지 않다”고 거절하자 사칭범이 “만나면 본인이 해결해주겠다”고 설득했다.

사칭범의 요구액은 점차 커졌다. 팬미팅 VIP 카드 발급 명목으로 1000만원, 이정재가 미국 공항에 억류됐다는 핑계로 수천만원을 반복해서 받아냈다.

A씨가 거듭 의심의 뜻을 내비치자 사칭범은 A씨를 ‘여보’ ‘꿀’ 등으로 부르며 경계심을 없애려 했다. 결국 A씨가 사칭범에게 뜯긴 돈은 6개월간 총 5억원에 달했다.

사건을 전달받은 경남경찰청은 캄보디아 소재 조직과의 연관성을 포함해 모든 가능성을 열어두고 로맨스 스캠 일당을 추적 중이다.

로맨스 스캠은 이성적 관심을 가장하여 피해자의 호감을 얻은 다음, 그 호감을 이용해 피해자가 거짓으로 사기범에게 돈을 송금하게 하거나 피해자를 상대로 사기를 저지르는 사람 간의 신뢰를 이용한 사기 수법이다.

한편 이정재는 11월 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’으로 시청자들을 만난다.