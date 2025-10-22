K-뷰티 2.0 시대 여는 지피덤, 특허 성분으로 글로벌 성장 본격화

바이오 기술력 품은 더마 브랜드 셀트리온 ‘지피덤’

최근 화장품 시장에서 ‘무엇이 들어갔는가’가 ‘누가 만들었는가’보다 더 중요해지고 있다. 단순한 브랜드 이미지나 유명 모델보다, 제품에 실제로 함유된 성분과 그 과학적 설계가 소비자의 선택 기준이 되고 있는 것이다.

피부에 직접 작용하는 성분의 기능과 근거가 중시되는 이른바 ‘성분 중심 소비’가 본격화되면서, 국내외 화장품 시장은 새로운 전환점을 맞이하고 있다. 이러한 흐름 속에서 K-뷰티는 단순한 스킨케어를 넘어 바이오 기술과 융합한 ‘K-바이오뷰티’라는 새로운 패러다임으로 진화 중이다.

주요 화장품 브랜드들이 앞다투어 바이오 기반 기능성 성분 개발에 나서고 있는 가운데, 셀트리온스킨큐어가 선보인 더마 코스메틱 브랜드 ‘지피덤(Zipiderm)’이 주목받고 있다.

지피덤은 글로벌 바이오 의약품 선도기업 셀트리온의 생명공학 기술과 R&D 인프라를 바탕으로 탄생한 스킨케어 브랜드다. 특히 화장품에 적용되는 유효 성분 역시 셀트리온이 직접 개발한 독자 특허 성분 ‘Celltrion Bio EGF™’를 기반으로 한다는 점에서 기존 시장과는 차별화된 접근을 취하고 있다.

EGF는 대표적인 피부 재생에 효과적인 성분으로 알려져 있다. 손상된 피부의 회복을 돕고 탄력을 개선하는 데 탁월한 효과를 보여, 다양한 피부과 치료 이후 관리용 제품이나 고기능성 화장품에 활용되고 있다. 하지만 EGF는 단백질 구조를 가진 고기능성 성분인 만큼, 외부 환경에 민감하고 안정화 처리 여부, 제품에 실제로 함유된 함유율, 흡수율에 따라 큰 차이를 보일 수 있다.

지피덤의 Celltrion Bio EGF™는 셀트리온 생명공학연구소에서 총 89,880시간의 연구를 거쳐 완성된 고기능 성분으로, 피부 침투 효율과 안정성에서 획기적인 기술이 적용됐다. 약 150nm의 다중층 나노 구조체 기술을 적용해 피부 흡수율을 기존 대비 170% 이상 끌어올렸으며, EGF 함유량도 기존 대비 9배 강화됐다. 또한 단백질 입자의 구조를 100일 이상 유지할 수 있도록 설계돼, 안정성과 효과 면에서 모두 높은 평가를 받고 있다.

지피덤은 이러한 독자적인 기술을 담아 ‘이지에프 스킨 베리어 라인’을 선보였으며, 대표 제품으로는 ‘이지에프 스킨 베리어 인텐시브 크림’이 있다. 해당 제품은 부드럽고 쫀쫀하게 밀착되는 고밀도 제형으로 탄탄한 피부장벽으로 케어해주는 장벽 탄력 크림이다. 지피덤의 특허 성분과 더불어 복합 세라마이드 성분을 함유해 피부 속부터 겉까지 빈틈없이 보습을 채워주어 탄탄해진 피부 장벽과 동시에 탄력 있는 피부 개선 효과에 도움을 준다.

나아가 지피덤은 병·의원 전용 프리미엄 라인 ‘지피덤EX’도 선보일 예정이다. 오는 10월 31일 코리아더마 학회에서 정식 공개되는 지피덤EX는 셀트리온의 바이오 기술과 피부과 전문의들의 노하우가 결합된 클리닉 전문 라인으로 완성됐다.

성분 중심 소비가 주도하는 새로운 뷰티 시장에서 지피덤은 ‘진짜 바이오가 만든 더마 브랜드’라는 정체성을 바탕으로 K-뷰티 2.0을 이끌 차세대 주자로 떠오르고 있다.