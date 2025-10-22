행소장학재단, 계명대서 40명의 학생들에게 장학금 전달

행소장학재단은 계명대 성서캠퍼스 행소박물관 시청각실에서 ‘2025년도 장학증서 수여식’을 열고 경제적으로 어려움에도 성적이 우수한 학생들에게 장학증서와 장학금을 전달했다고 22일 밝혔다.

수여식에서 계성고 김준영 군을 비롯한 고등학생 10명과 계명대 임동현씨를 포함한 대학생 30명 등 총 40명에게 6500만 원의 장학금을 수여했다.

신일희(왼쪽) 이사장이 학생들에게 장학금을 수여하고 있다. 계명대학교 제공

행소장학재단은 현재 79억원 규모의 장학기금을 운영하며, 우수 인재 양성과 학술 진흥을 위해 다양한 장학금과 연구비를 지급하고 있다. 학술 자선사업을 통해 어려운 환경의 학생들이 학업을 이어갈 수 있도록 돕고 있으며, 이달 기준으로 3500여명에게 총 34억원의 장학금을 전달했다.

행소장학재단은 동산 고 신태식 박사의 유지를 이어받아 국가와 사회 발전에 기여할 인재를 양성하고자 1993년 6월 신일희 박사(현 계명대 총장)가 설립했다.

신일희 이사장은 “장학금에는 스승의 뜻과 재단의 마음이 담겨 있다”며 “이 기회를 소중히 여기고 넓은 시야로 세상을 바라보며 나라와 사회에 기여하는 인류의 구성원으로 성장하길 바란다”고 당부했다.