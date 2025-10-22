“호빵 맞아?”...68억개 팔린 호빵, 김치만두·닭갈비호빵으로 진화

'김치만두호빵' '닭갈비볶음밥호빵'.

SPC삼립이 1인용 호빵을 포함한 ‘삼립호빵’의 2025 시즌 신제품 14종을 출시한다. 1인 가구 증가 트렌드에 맞춰 단팥·야채·피자 등 대표 제품을 한 개들이 포장으로 처음 선보인다.

SPC삼립 제공

22일 회사측에 따르면 기존 묶음형 제품은 여러 개로 구성됐지만 신제품은 한 봉지에 한 개만 담아 부담 없이 즐길 수 있다. 이 제품은 다음 달 초부터 편의점에서 판매한다.

다양한 맛을 한 번에 즐길 수 있는 '삼립호빵 호빵네빵'도 새롭게 나왔다. 단팥·야채·피자·고구마 호빵을 3개씩 모두 12개로 구성된 이 제품은 삼립 온라인몰에서 구매할 수 있다.

식사용 호빵 제품군도 늘렸다. '매콤김치호빵'과 '김치만두호빵', '춘천식 닭갈비볶음밥호빵', '안동식 간장찜닭호빵' 등으로 한 끼 식사 대용으로 즐길 수 있다.

호빵. 게티이미지뱅크

젊은층의 취향에 맞춘 이색 제품도 출시했다.

'호두단팥호빵'과 '소금우유호빵',태국 인기 캐릭터 버터베어의 띠부씰(탈부착 스티커)이 들어있는 '딥초코호빵'과 '솔티카라멜호빵' 등이다. '말차라떼호빵'과 '단팥&순백우유호빵' 등도 만나볼 수 있다.

1971년 출시된 삼립호빵은 지난해 12월 기준 누적 판매량이 68억 개를 넘은 대표국민 간식이다. 연 매출 규모는 약 1000억원이다. 미국·캐나다·호주 등 22개국에 수출된다.

삼립 단팥호빵은 지난해 6월 벨기에에서 열린 2024 국제식음료품평회(ITI·International Taste Institute) 즉석식품(레디밀) 부문에서 최고 등급인 3스타로 선정됐다.