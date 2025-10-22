MBC “언론 자유 위협” 항의 성명에… 최민희 “국힘 행태는 지적도 못 하면서”

MBC 보도본부장은 여전히 특권이며 성역인가?”

더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장은 MBC 기자들이 자신을 비판하는 성명을 낸 것을 두고 “친 국민의힘 편파 보도가 자랑스러웠나”라고 했다. 앞서 최 위원장은 국정감사 중 자신에 대한 보도의 편향성을 문제 삼아 박장호 MBC 보도본부장을 퇴장시킨 바 있다.

더불어민주당 언론개혁특별위원회 최민희 위원장이 20일 국회 언론개혁특위 허위 조작정보 근절안을 발표하고 있다. 연합뉴스

최 위원장은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “MBC의 친 국민의힘 편파 보도가 언론 자유인가? 국민의힘이 공개적으로 MBC 개별 보도 비난한 게 한두 번인가?”라며 “그땐 겁먹어 침묵한 건가? 아니면 MBC 보도본부장은 여전히 특권이며 성역인가?”라고 꼬집었다.

그는 “늘 다른 사람들 비판하면서 MBC 보도본부장은 비공개 국감에서의 ‘한 문장’ 지적조차 못 견디겠나?”라며 “눈치 보고 양비양시론(兩非兩是論·양쪽 다 틀리기도 하고 양쪽 다 맞기도 하다)을 못 벗어나고 큰소리치고 삿대질하는 국민의힘 행태는 한마디 지적도 못 하면서 무슨 언론 자유 운운하나”라고 비판했다.

이어 “언론 자유와 방송 독립을 보장하고자 노력하는 세력에겐 큰소리치고 방송 장악, 언론 탄압하는 자들에겐 무릎 꿇고”라며 “무릎 꿇지 않고 저항한 참 언론인들을 오히려 따돌렸던 그게 그대들의 언론 자유인가?”라고 했다.

최 위원장은 지난 20일 MBC 국정감사 비공개 업무 보고 자리에서 박 보도본부장을 향해 “MBC가 과방위 국정감사 파행 보도에서 마치 내가 회의를 부적절하게 진행한 것처럼 보도했는데 해명하라”고 한 것으로 전해졌다. 이에 박 본부장은 “개별 보도 사안에 대한 질의는 부적절하다”고 밝혔지만, 최 위원장이 퇴장을 명령하며 “그냥 넘어가지 않겠다”고 한 것으로 알려졌다.

이에 MBC 기자회는 지난 21일 성명을 내고 “국회 상임위원장이 공영방송의 업무 보고 자리에서 보도 관련 임원을 상대로 퇴장을 명령한 행위는 명백한 부적절함을 넘어 언론의 자유에 대한 위협”이라고 지적했다.

민주노총 소속 MBC 제1노조도 “편집권 독립의 원칙상 개별 기사에 관여해서는 안 되는 임원에게 해당 보도의 경위를 거듭 추궁하고 퇴장까지 시킨 것은 명백히 권한을 남용한 것”이라고 했다.