‘김건희 계좌 관리인’ 이종호 블랙펄인베스트 전 대표 보석 신청

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 불구속 상태에서 재판받게 해달라고 법원에 요청했다.

22일 법조계에 따르면 변호사법 위반 혐의로 구속기소된 이 전 대표는 20일 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용)에 보석을 청구했다. 보석심리 기일은 아직 정해지지 않았지만, 24일 이 전 대표의 2차 공판기일에 함께 열릴 가능성이 높다.

이 전 대표 측은 “구속 사유가 특검법에서 정하는 수사 범위 밖에 있는 별건”이라며 불구속 상태로 재판을 받아야 한다는 입장이다.

그는 도이치모터스 2차 주가조작 당시 김씨의 계좌 관리인이자 ‘컨트롤 타워’ 역할을 해 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 수사 대상에 올랐다. 특검은 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해 집행유예를 받을 수 있도록 해주겠다며 1차 주포인 이정필 씨로부터 2022년 6월부터 2023년 2월까지 25차례에 걸쳐 총 8100만원을 받은 혐의로 이 전 대표를 8월 구속기소했다. 이에 이 전 대표는 8월 법원에 구속 적법성과 계속 필요성을 다시 판단해달라며 구속적부심을 청구했지만 기각된 바 있다.

이 전 대표 측은 9월23일 첫 공판기일에서 "이정필로부터 돈을 전혀 받지 않았다"며 혐의를 전면 부인했다.