도경완, 장윤정 ‘출연료’ 덜어줬는데도 “다시 결혼은 NO”…그 이유는?

방송인 도경완이 가수 장윤정의 남편으로 불리면서 겪는 심경을 솔직하게 털어놨다.
지난 21일 첫 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘대놓고 두 집살림’에서는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 두 집 살림 도전을 선보였다.
이날 도경완은 “문화재 보호청장이 된 것 같았다”며 “사람들이 나를 만나면 첫마디가 ‘윤정 씨는 잘 지내지?’, ‘윤정 씨 잘해줘’였다. 나에 대한 관심은 전혀 없다”고 아쉬움을 털어놨다. 그러면서 장윤정의 남편이라는 수식어가 자신을 가리키는 말이 되면서 생긴 외로움을 드러냈다.
장윤정 역시 도경완의 어려움을 공감하며 “남편이 ‘장윤정 남편’이라는 꼬리표 때문에 스트레스가 심했다. 내가 어찌할 수 없는 일이었지만, 그 영향으로 나한테 짜증을 내기도 했다”며 당시 상황을 설명했다. 이어 “밖에서는 ‘와이프가 돈 잘 벌어서 얼마나 좋냐’는 말을 자주 듣고 들어오니 더 힘들어했다”고 덧붙였다.
또한 장윤정은 “남편이 힘을 낼 수 있도록 출연료 차이가 있을 때 내 몫에서 일부를 양보한다”고 고백해 눈길을 끌었다. 도경완이 프리 선언 후 힘든 시기를 보낼 때도 사실을 감추며 묵묵히 버텼다고 털어놨다.
도경완은 ‘다시 태어나도 장윤정과 결혼할 것인가’라는 질문에 “난 안 한다”고 선을 그었다. 그는 “이번 생의 기억이 없으면 또 미안할 것 같다. 그럴 바엔 미안하지 않고 살고 싶다”고 솔직한 속내를 밝혔다.
이와 함께 도경완은 “우리 부부는 무게 중심이 한쪽으로 쏠린 특별한 관계다. 내가 짊어진 게 거의 없다는 걸 인정하는 과정이 쉽지 않다”고 말했다. 이에 장윤정은 “술자리에서 남편이 ‘자기는 참 답답하겠다’고 한마디 했는데, 그 말이 이해되지 않았다. 차라리 ‘좀 더 노력해 볼게’라는 말을 듣고 싶었다”고 속상한 마음을 전했다.
제작진 인터뷰에서 도경완은 “아내가 늘 뭔가를 참고 산다고 느낀다. 나도 노력해서 ‘불만 없는 남편’이라는 말을 듣고 싶다”고 바람을 내비쳤고, 장윤정은 “촬영 이후로 남편이 스스로 더 적극적으로 변해서 결혼 생활 중 가장 좋은 시간을 보내고 있다”고 화답했다.
한편, 도경완·장윤정 부부는 2013년 결혼해 슬하에 아들 연우, 딸 하영을 두고 있다. 두 사람은 유튜브 채널 ‘도장TV’를 운영하며 유쾌한 가족의 일상을 공개하고 있다.