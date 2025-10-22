김포문화재단, ‘2025, 경기바다 오감 페스티벌’ 25~26일 개최

김포문화재단은 오는 25~26일 김포 아라마리나와 대명항 일원에서 ‘2025, 경기바다 오감(五感) 페스티벌’이 열린다고 22일 밝혔다. 김포문화재단 제공

김포를 서해 대표 해양관문도시로 알린다는 취지를 담아 25일에는 ‘석양빛 김포바다길 항해 프로젝트’ 등이 예정됐고, 26일에는 ‘클래식 오케스트라’ 등 프로그램이 진행된다.

특히 김포의 자연과 바다를 함께 느끼며 환경보호를 실천하는 ‘플로깅 프로그램’은 300명 모집 정원이 조기 마감될 만큼 높은 참여 열기를 보였다.

경기 바다의 아름다운 풍경을 영상으로 담아내는 미디어 아트와 오케스트라 연주가 어우러지는 야외 클래식 공연이 펼쳐져, 바다와 예술이 어우러진 감동의 순간을 선사할 예정이다.

이계현 김포문화재단 대표이사는 “시민들의 뜨거운 참여에 감사드린다”며 “지속 가능한 해양문화축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

재단 관계자는 “행사와 관련한 세부 일정 등은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다”며 “26일 공연과 체험 프로그램은 누구나 무료로 사전 신청 없이 참여할 수 있다”고 전했다.